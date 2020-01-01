ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น Bank-Issued Stablecoin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Bank-Issued Stablecoin เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.60M
$ 894.92K
2
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1573
0.00%
-0.08%
+0.17%
$ 57.41M
$ 4.98K
3
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999674
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 12.27M
$ 1.28M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Bank-Issued Stablecoin คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Bank-Issued Stablecoin เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $232.28M
โทเค็น Bank-Issued Stablecoin ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Bank-Issued Stablecoin ที่ติดตามบน MEXC นั้น EURCV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Bank-Issued Stablecoin กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3 Bank-Issued Stablecoin ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Bank-Issued Stablecoin ยอดนิยม รวมถึง EURCV, EURI, USDCV. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Bank-Issued Stablecoin คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Bank-Issued Stablecoin ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $232.28M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Bank-Issued Stablecoin นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง