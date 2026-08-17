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ราคาปัจจุบัน Universal USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด USDU เท่ากับ 30,670,051 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Universal USD วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด USDU เท่ากับ 30,670,051 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Universal USD ราคา (USDU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDU เป็น USD

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Universal USD (USDU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:54 (UTC+8)

ราคา Universal USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Universal USD (USDU) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDU เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ USDU.

Universal USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 30,670,051 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 30.65M USDU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDU เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.002 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.997806

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDU เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 498.90.

Universal USD (USDU) ข้อมูลการตลาด

$ 30.67M
$ 30.67M$ 30.67M

$ 498.90
$ 498.90$ 498.90

$ 30.67M
$ 30.67M$ 30.67M

30.65M
30.65M 30.65M

30,651,543.81
30,651,543.81 30,651,543.81

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Universal USD คือ $ 30.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 498.90 อุปทานหมุนเวียนของ USDU คือ 30.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 30651543.81 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.67M

ประวัติราคา Universal USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 0.997806
$ 0.997806$ 0.997806

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Universal USD (USDU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Universal USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007887880
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal USD เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0007887880+0.08%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Universal USD

การคาดการณ์ราคา Universal USD (USDU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDU ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Universal USD (USDU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Universal USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Universal USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Universal USD

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เกี่ยวกับ Universal USD

ราคาปัจจุบันของ Universal USD คือเท่าไร?

Universal USD เทรดอยู่ที่ ฿32.32902279929322000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ USDU คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿990542235.79868713422000 USDU อยู่ในอันดับ #615 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Universal USD มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ USDU มีเท่าไร?

มีโทเคน 30651543.81 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Universal USD เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Universal USD เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿32.36131952536644000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ USDU คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

USDU มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Universal USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Universal USD (USDU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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