Unitas Gold ราคา (XGLD)
ราคาปัจจุบัน Unitas Gold (XGLD) วันนี้ $ 4,142.5, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XGLD เป็น USD คือ $ 4,142.5 ต่อ XGLD.
Unitas Gold มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 8,999,213 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.17K XGLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XGLD เทรดระหว่าง $ 4,118.88 (ต่ำ) กับ $ 4,165.43 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4,359.97 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,943.47
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XGLD เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.02K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unitas Gold คือ $ 9.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.02K อุปทานหมุนเวียนของ XGLD คือ 2.17K โดยมีอุปทานรวมที่ 2171.510359 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.00M
-0.05%
-0.14%
+0.51%
+0.51%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ -5.955094062424905
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ +136.4684487500
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ -149.3988482500
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ -0.003578372275
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -5.955094062424905
|-0.14%
|30 วัน
|$ +136.4684487500
|+3.29%
|60 วัน
|$ -149.3988482500
|-3.60%
|90 วัน
|$ -0.003578372275
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Unitas Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Unitas Gold คือเท่าไร?
Unitas Gold ซื้อขายอยู่ที่ ฿133789.187758313850000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.14% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก
ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?
ระดับสูงสุด (ATH) ของ Unitas Gold คือ ฿140812.7567774570034000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿127361.1703679608734000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้
มูลค่าโดยรวมของ XGLD ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿290645117.13556037586000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #1214 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด
การมีส่วนร่วมในตลาดของ Unitas Gold เป็นอย่างไรบ้าง?
สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ XGLD
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 2172.409331 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว
Unitas Gold อยู่ในหมวดหมู่ใด?
Unitas Gold อยู่ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน
-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ XGLD อย่างไร?
การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ XGLD สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง
|เวลา (UTC+8)
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