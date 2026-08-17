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ราคาปัจจุบัน Unitas Gold วันนี้ คือ 4,142.5 USD มูลค่าตลาด XGLD เท่ากับ 8,999,213 USD ติดตามการอัปเดตราคา XGLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Unitas Gold วันนี้ คือ 4,142.5 USD มูลค่าตลาด XGLD เท่ากับ 8,999,213 USD ติดตามการอัปเดตราคา XGLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Unitas Gold ราคา (XGLD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XGLD เป็น USD

$4,142.5
$4,142.5$4,142.5
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Unitas Gold (XGLD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:40:37 (UTC+8)

ราคา Unitas Gold วันนี้

ราคาปัจจุบัน Unitas Gold (XGLD) วันนี้ $ 4,142.5, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XGLD เป็น USD คือ $ 4,142.5 ต่อ XGLD.

Unitas Gold มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 8,999,213 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.17K XGLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XGLD เทรดระหว่าง $ 4,118.88 (ต่ำ) กับ $ 4,165.43 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4,359.97 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,943.47

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XGLD เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.02K.

Unitas Gold (XGLD) ข้อมูลการตลาด

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

$ 2.02K
$ 2.02K$ 2.02K

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

2.17K
2.17K 2.17K

2,171.510359
2,171.510359 2,171.510359

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unitas Gold คือ $ 9.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.02K อุปทานหมุนเวียนของ XGLD คือ 2.17K โดยมีอุปทานรวมที่ 2171.510359 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.00M

ประวัติราคา Unitas Gold USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4,118.88
$ 4,118.88$ 4,118.88
ต่ำสุด 24h
$ 4,165.43
$ 4,165.43$ 4,165.43
สูงสุด 24h

$ 4,118.88
$ 4,118.88$ 4,118.88

$ 4,165.43
$ 4,165.43$ 4,165.43

$ 4,359.97
$ 4,359.97$ 4,359.97

$ 3,943.47
$ 3,943.47$ 3,943.47

-0.05%

-0.14%

+0.51%

+0.51%

ประวัติราคา Unitas Gold (XGLD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ -5.955094062424905
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ +136.4684487500
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ -149.3988482500
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unitas Gold เป็น USD เท่ากับ $ -0.003578372275

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -5.955094062424905-0.14%
30 วัน$ +136.4684487500+3.29%
60 วัน$ -149.3988482500-3.60%
90 วัน$ -0.003578372275-0.00%

การคาดการณ์ราคา Unitas Gold

การคาดการณ์ราคา Unitas Gold (XGLD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XGLD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Unitas Gold (XGLD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Unitas Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Unitas Gold จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XGLD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Unitas Gold

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เกี่ยวกับ Unitas Gold

ราคาปัจจุบันของ Unitas Gold คือเท่าไร?

Unitas Gold ซื้อขายอยู่ที่ ฿133789.187758313850000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.14% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Unitas Gold คือ ฿140812.7567774570034000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿127361.1703679608734000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ XGLD ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿290645117.13556037586000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #1214 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Unitas Gold เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ XGLD

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 2172.409331 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Unitas Gold อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Unitas Gold อยู่ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ XGLD อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ XGLD สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Unitas Gold

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:40:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Unitas Gold (XGLD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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