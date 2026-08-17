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ราคาปัจจุบัน Uber xStock วันนี้ คือ 76.02 USD มูลค่าตลาด UBERX เท่ากับ 260,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา UBERX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Uber xStock วันนี้ คือ 76.02 USD มูลค่าตลาด UBERX เท่ากับ 260,837 USD ติดตามการอัปเดตราคา UBERX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Uber xStock ราคา (UBERX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UBERX เป็น USD

$76.02
$76.02$76.02
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Uber xStock (UBERX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:35:59 (UTC+8)

ราคา Uber xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Uber xStock (UBERX) วันนี้ $ 76.02, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UBERX เป็น USD คือ $ 76.02 ต่อ UBERX.

Uber xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 260,837 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.43K UBERX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UBERX เทรดระหว่าง $ 76.02 (ต่ำ) กับ $ 76.03 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 519.49 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 25.97

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UBERX เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.01.

Uber xStock (UBERX) ข้อมูลการตลาด

$ 260.84K
$ 260.84K$ 260.84K

$ 10.01
$ 10.01$ 10.01

$ 100.02M
$ 100.02M$ 100.02M

3.43K
3.43K 3.43K

1,315,832.099900551
1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Uber xStock คือ $ 260.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.01 อุปทานหมุนเวียนของ UBERX คือ 3.43K โดยมีอุปทานรวมที่ 1315832.099900551 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 100.02M

ประวัติราคา Uber xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 76.02
$ 76.02$ 76.02
ต่ำสุด 24h
$ 76.03
$ 76.03$ 76.03
สูงสุด 24h

$ 76.02
$ 76.02$ 76.02

$ 76.03
$ 76.03$ 76.03

$ 519.49
$ 519.49$ 519.49

$ 25.97
$ 25.97$ 25.97

-0.00%

0.00%

+0.86%

+0.86%

ประวัติราคา Uber xStock (UBERX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Uber xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uber xStock เป็น USD เท่ากับ $ +146.0975622120
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uber xStock เป็น USD เท่ากับ $ +2.7802110420
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Uber xStock เป็น USD เท่ากับ $ +0.00453450370539

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +146.0975622120+192.18%
60 วัน$ +2.7802110420+3.66%
90 วัน$ +0.00453450370539+0.00%

การคาดการณ์ราคา Uber xStock

การคาดการณ์ราคา Uber xStock (UBERX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UBERX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Uber xStock (UBERX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Uber xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Uber xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UBERX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Uber xStock

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เกี่ยวกับ Uber xStock

ราคาปัจจุบันของ Uber xStock คือเท่าไร?

ราคาสดของ Uber xStock (UBERX) คือ ฿2455.1971160861844000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Uber xStock ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Uber xStock อยู่ในอันดับที่ #4359 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿8424181.13876048514000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ UBERX มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ UBERX คือ 3431.3342047753 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Uber xStock เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Uber xStock เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿2455.1971160861844000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿2455.5200833469166000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Uber xStock ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Uber xStock เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿16777.8262277770578000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿838.7459761215234000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ UBERX ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Uber xStock?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Uber xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:35:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Uber xStock (UBERX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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