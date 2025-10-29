ราคาปัจจุบัน Trench Digger วันนี้ คือ 0.04530169 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRENCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRENCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Trench Digger วันนี้ คือ 0.04530169 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRENCH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRENCH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRENCH

ข้อมูลราคา TRENCH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRENCH

โทเคโนมิกส์ TRENCH

การคาดการณ์ราคา TRENCH

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Trench Digger โลโก้

Trench Digger ราคา (TRENCH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRENCH เป็น USD

$0.04530169
$0.04530169$0.04530169
-8.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Trench Digger (TRENCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:50:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Trench Digger (TRENCH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04530169
$ 0.04530169$ 0.04530169
ต่ำสุด 24h
$ 0.04986153
$ 0.04986153$ 0.04986153
สูงสุด 24h

$ 0.04530169
$ 0.04530169$ 0.04530169

$ 0.04986153
$ 0.04986153$ 0.04986153

$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208

$ 0.03046267
$ 0.03046267$ 0.03046267

0.00%

-8.65%

-8.88%

-8.88%

ราคาเรียลไทม์ Trench Digger (TRENCH) คือ $0.04530169 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRENCH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04530169 และราคาสูงสุด $ 0.04986153 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRENCH คือ $ 0.524208 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03046267

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRENCH มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.65% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Trench Digger (TRENCH) ข้อมูลการตลาด

$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K

--
----

$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trench Digger คือ $ 45.30K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRENCH คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 45.30K

ประวัติราคา Trench Digger (TRENCH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Trench Digger เป็น USD เท่ากับ $ -0.00429054986381791
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trench Digger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0066090137
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trench Digger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0387148333
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Trench Digger เป็น USD เท่ากับ $ -0.20634514362844115

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00429054986381791-8.65%
30 วัน$ -0.0066090137-14.58%
60 วัน$ -0.0387148333-85.46%
90 วัน$ -0.20634514362844115-81.99%

อะไรคือ Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Trench Digger (TRENCH) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Trench Digger (USD)

Trench Digger (TRENCH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Trench Digger (TRENCH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Trench Digger

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Trench Digger ตอนนี้!

TRENCH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Trench Digger (TRENCH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Trench Digger (TRENCH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRENCHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Trench Digger (TRENCH)

วันนี้ Trench Digger (TRENCH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TRENCH เป็นUSD คือ 0.04530169 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TRENCH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TRENCH เป็น USD คือ $ 0.04530169 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Trench Digger คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TRENCH คือ $ 45.30K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TRENCH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TRENCH คือ 1.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TRENCH คือเท่าใด?
TRENCH ถึงราคา ATH ที่ 0.524208 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TRENCH คือเท่าไร?
TRENCH ถึงราคา ATL ที่ 0.03046267 USD
ปริมาณการเทรดของ TRENCH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TRENCH คือ -- USD
ปีนี้ TRENCH จะสูงขึ้นอีกไหม?
TRENCH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TRENCH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:50:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Trench Digger (TRENCH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,755.90
$112,755.90$112,755.90

-1.64%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,976.20
$3,976.20$3,976.20

-2.94%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03689
$0.03689$0.03689

-20.56%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.07
$193.07$193.07

-2.93%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8887
$3.8887$3.8887

+0.81%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,976.20
$3,976.20$3,976.20

-2.94%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,755.90
$112,755.90$112,755.90

-1.64%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.07
$193.07$193.07

-2.93%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6008
$2.6008$2.6008

-1.33%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19320
$0.19320$0.19320

-3.28%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.012060
$0.012060$0.012060

+20.60%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.508
$1.508$1.508

+101.06%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000404
$0.0000000404$0.0000000404

+369.76%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011300
$0.011300$0.011300

+352.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.508
$1.508$1.508

+101.06%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000079
$0.0000000000000000079$0.0000000000000000079

+75.55%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00173
$0.00173$0.00173

+73.00%