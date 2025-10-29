ราคาปัจจุบัน Tracer วันนี้ คือ 0.00559201 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRCR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRCR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Tracer วันนี้ คือ 0.00559201 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRCR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TRCR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Tracer โลโก้

Tracer ราคา (TRCR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRCR เป็น USD

$0.00559201
-0.80%1D
Tracer (TRCR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:38:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Tracer (TRCR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00550259
ต่ำสุด 24h
$ 0.00571096
สูงสุด 24h

$ 0.00550259
$ 0.00571096
$ 0.00622076
$ 0.00550233
+0.99%

-0.83%

-0.18%

-0.18%

ราคาเรียลไทม์ Tracer (TRCR) คือ $0.00559201 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTRCR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00550259 และราคาสูงสุด $ 0.00571096 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TRCR คือ $ 0.00622076 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00550233

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TRCR มีการเปลี่ยนแปลง +0.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Tracer (TRCR) ข้อมูลการตลาด

$ 4.24M
--
$ 69.90M
757.87M
12,500,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tracer คือ $ 4.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRCR คือ 757.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 12500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 69.90M

ประวัติราคา Tracer (TRCR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tracer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tracer เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003743000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tracer เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tracer เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.83%
30 วัน$ -0.0003743000-6.69%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Tracer (TRCR)

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Tracer (USD)

Tracer (TRCR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Tracer (TRCR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Tracer

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Tracer ตอนนี้!

TRCR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Tracer (TRCR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Tracer (TRCR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TRCRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tracer (TRCR)

วันนี้ Tracer (TRCR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TRCR เป็นUSD คือ 0.00559201 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TRCR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TRCR เป็น USD คือ $ 0.00559201 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Tracer คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TRCR คือ $ 4.24M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TRCR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TRCR คือ 757.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TRCR คือเท่าใด?
TRCR ถึงราคา ATH ที่ 0.00622076 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TRCR คือเท่าไร?
TRCR ถึงราคา ATL ที่ 0.00550233 USD
ปริมาณการเทรดของ TRCR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TRCR คือ -- USD
ปีนี้ TRCR จะสูงขึ้นอีกไหม?
TRCR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TRCR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:38:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tracer (TRCR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

