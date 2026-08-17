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ราคาปัจจุบัน The Invincible Game Token วันนี้ คือ 0.01210479 USD มูลค่าตลาด IGGT เท่ากับ 146,212 USD ติดตามการอัปเดตราคา IGGT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Invincible Game Token วันนี้ คือ 0.01210479 USD มูลค่าตลาด IGGT เท่ากับ 146,212 USD ติดตามการอัปเดตราคา IGGT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Invincible Game Token ราคา (IGGT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IGGT เป็น USD

$0.01210479
$0.01210479$0.01210479
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Invincible Game Token (IGGT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:09:27 (UTC+8)

ราคา The Invincible Game Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Invincible Game Token (IGGT) วันนี้ $ 0.01210479, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IGGT เป็น USD คือ $ 0.01210479 ต่อ IGGT.

The Invincible Game Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 146,212 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.94M IGGT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IGGT เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.063498 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IGGT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 46.92K.

The Invincible Game Token (IGGT) ข้อมูลการตลาด

$ 146.21K
$ 146.21K$ 146.21K

$ 46.92K
$ 46.92K$ 46.92K

$ 12.10M
$ 12.10M$ 12.10M

11.94M
11.94M 11.94M

999,999,872.792214
999,999,872.792214 999,999,872.792214

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Invincible Game Token คือ $ 146.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 46.92K อุปทานหมุนเวียนของ IGGT คือ 11.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999872.792214 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.10M

ประวัติราคา The Invincible Game Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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ประวัติราคา The Invincible Game Token (IGGT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Invincible Game Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Invincible Game Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051831016
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Invincible Game Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0049706673
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Invincible Game Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0051831016-42.81%
60 วัน$ -0.0049706673-41.06%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา The Invincible Game Token

การคาดการณ์ราคา The Invincible Game Token (IGGT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IGGT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Invincible Game Token (IGGT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Invincible Game Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Invincible Game Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IGGT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Invincible Game Token

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เกี่ยวกับ The Invincible Game Token

ราคาปัจจุบันของ The Invincible Game Token คือเท่าไร?

The Invincible Game Token เทรดอยู่ที่ ฿0.3909450868038527238000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ IGGT คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿4722168.91261764264000 IGGT อยู่ในอันดับ #5214 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ The Invincible Game Token มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ IGGT มีเท่าไร?

มีโทเคน 11944266.792214 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

The Invincible Game Token เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

The Invincible Game Token เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿2.05077751219732356000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ IGGT คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

IGGT มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Invincible Game Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:09:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Invincible Game Token (IGGT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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