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โทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เล่นเพื่อรับรายได้ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1085
+0.09%
-1.00%
-2.95%
$ 217.40M
$ 517.91K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002028
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8774
-0.18%
+0.48%
-3.81%
$ 152.16M
$ 67.99K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06355
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
5
$ 0.03967
-0.23%
-0.70%
-3.97%
$ 116.48M
$ 1.54M
6
$ 0.1957
+0.15%
-0.20%
+1.76%
$ 90.70M
$ 290.45K
7
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2019
-0.05%
+7.92%
+7.07%
$ 89.81M
$ 816.72K
8
Gala
Gala
GALA
$ 0.00165
+0.06%
-0.72%
-7.70%
$ 80.42M
$ 104.50M
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001888
-1.20%
-0.11%
+0.96%
$ 53.38M
$ 307.49M
10
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003939
+0.95%
-4.80%
+10.10%
$ 39.24M
$ 251.35M
11
RONIN
RONIN
RON
$ 0.0485
+0.25%
-2.49%
-5.54%
$ 37.55M
$ 1.82M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009852
+0.03%
-0.32%
-0.94%
$ 29.58M
$ 63.66M
13
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010067
-0.38%
-2.18%
-19.50%
$ 23.36M
$ 55.42M
14
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.087
-0.64%
+2.76%
+3.69%
$ 22.72M
$ 28.61K
15
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04699
-0.57%
-1.59%
+3.86%
$ 21.36M
$ 1.21M
16
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03429
+0.53%
-3.39%
-12.45%
$ 20.18M
$ 1.60M
17
GMT
GMT
GMT
$ 0.00627238
+0.26%
-0.01%
-8.75%
$ 19.52M
$ 5.07M
18
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005289
0.00%
+0.25%
-2.41%
$ 19.25M
$ 103.61M
19
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003661
0.00%
-0.92%
-8.77%
$ 16.86M
$ 15.95M
20
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00164982
-0.07%
-0.00%
-0.24%
$ 16.50M
$ 120.44K
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01987
+0.10%
-1.04%
+0.66%
$ 15.16M
$ 2.65M
22
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005423
-0.59%
+5.29%
+1.70%
$ 13.50M
$ 13.00M
23
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001675
-0.24%
-3.11%
-7.33%
$ 13.46M
$ 34.03M
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001739
-0.23%
-1.14%
-7.66%
$ 11.17M
$ 364.38M
25
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015867
-0.06%
+0.41%
-1.93%
$ 10.77M
$ 40.70M
26
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02352
-1.30%
-2.52%
+14.44%
$ 10.23M
$ 2.35M
27
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002992
+0.54%
+2.04%
-7.48%
$ 7.09M
$ 20.32M
28
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00861364
+0.19%
-0.01%
-4.02%
$ 6.99M
$ 48.70K
29
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01343
+3.95%
+5.33%
-4.82%
$ 6.71M
$ 4.49M
30
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001369
+0.07%
+1.63%
-3.24%
$ 5.65M
$ 4.31B
31
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.021
0.00%
0.00%
+5.32%
$ 5.61M
$ 73.67K
32
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00075482
-0.64%
0.00%
-5.74%
$ 5.37M
$ 483.89
33
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.055353
0.00%
-0.00%
+5.41%
$ 4.68M
$ 886.21
34
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033989
0.00%
-0.00%
-3.06%
$ 4.55M
$ 10.59K
35
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00328296
-0.01%
-0.02%
+5.32%
$ 4.36M
$ 4.09K
36
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02839
+0.04%
-1.87%
+2.38%
$ 2.77M
$ 3.02M
37
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
0.00%
$ 2.54M
$ 4.20K
38
$ 0.0014008
-0.50%
-1.02%
-1.09%
$ 2.48M
$ 44.34M
39
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.00415
-0.26%
-3.35%
-14.27%
$ 2.29M
$ 10.61M
40
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04223697
-0.03%
-0.00%
-4.06%
$ 2.23M
$ 13.31K
41
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+1.56%
$ 2.12M
$ 7.48
42
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016651
+0.04%
-0.53%
-6.38%
$ 1.90M
$ 15.81M
43
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173926
-0.08%
0.00%
-6.13%
$ 1.80M
$ 7.95
44
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01749643
0.00%
-0.00%
-0.21%
$ 1.64M
$ 110.89
45
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00080434
+0.25%
-0.02%
-2.24%
$ 1.52M
$ 79.48K
46
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.00193
-0.21%
+0.37%
-4.39%
$ 1.42M
$ 30.06M
47
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
48
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00685435
-0.01%
-0.00%
-7.43%
$ 1.30M
$ 40.83K
49
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281648
0.00%
+0.14%
-0.29%
$ 1.28M
$ 254.80
50
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00907681
-0.64%
+0.00%
+0.81%
$ 1.25M
$ 27.17K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 186 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.57B
โทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ ที่ติดตามบน MEXC นั้น DG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 50.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 186 เล่นเพื่อรับรายได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ ยอดนิยม รวมถึง IMX, FLOKI, AXS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เล่นเพื่อรับรายได้ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เล่นเพื่อรับรายได้ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.57B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เล่นเพื่อรับรายได้ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง