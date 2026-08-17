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ราคาปัจจุบัน Swan Chain วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SWAN เท่ากับ 95,206 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Swan Chain วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SWAN เท่ากับ 95,206 USD ติดตามการอัปเดตราคา SWAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Swan Chain ราคา (SWAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SWAN เป็น USD

$0.0002414
$0.0002414$0.0002414
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Swan Chain (SWAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:50:56 (UTC+8)

ราคา Swan Chain วันนี้

ราคาปัจจุบัน Swan Chain (SWAN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SWAN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SWAN.

Swan Chain มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 95,206 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 394.39M SWAN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SWAN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.226052 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SWAN เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 68.82.

Swan Chain (SWAN) ข้อมูลการตลาด

$ 95.21K
$ 95.21K$ 95.21K

$ 68.82
$ 68.82$ 68.82

$ 241.40K
$ 241.40K$ 241.40K

394.39M
394.39M 394.39M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Swan Chain คือ $ 95.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 68.82 อุปทานหมุนเวียนของ SWAN คือ 394.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 241.40K

ประวัติราคา Swan Chain USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.226052
$ 0.226052$ 0.226052

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.11%

+3.46%

+3.46%

ประวัติราคา Swan Chain (SWAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Swan Chain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swan Chain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swan Chain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Swan Chain เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.11%
30 วัน$ 0-39.41%
60 วัน$ 0-49.03%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Swan Chain

การคาดการณ์ราคา Swan Chain (SWAN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SWAN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Swan Chain (SWAN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Swan Chain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Swan Chain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SWAN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Swan Chain

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Swan Chain (SWAN) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

DePINLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

เกี่ยวกับ Swan Chain

ราคาปัจจุบันของ Swan Chain คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Swan Chain มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -7.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ SWAN อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 394386029.35313785 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Swan Chain คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3074749.76215332264000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5867 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

SWAN มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Swan Chain เข้ากับหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN,Optimism Superchain Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN,Optimism Superchain Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio SWAN แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Swan Chain

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:50:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Swan Chain (SWAN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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