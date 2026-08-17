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ราคาปัจจุบัน Stride วันนี้ คือ 0.01500187 USD มูลค่าตลาด STRD เท่ากับ 573,067 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stride วันนี้ คือ 0.01500187 USD มูลค่าตลาด STRD เท่ากับ 573,067 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Stride ราคา (STRD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STRD เป็น USD

$0.0150025
$0.0150025$0.0150025
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Stride (STRD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:43:45 (UTC+8)

ราคา Stride วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stride (STRD) วันนี้ $ 0.01500187, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STRD เป็น USD คือ $ 0.01500187 ต่อ STRD.

Stride มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 573,067 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.20M STRD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRD เทรดระหว่าง $ 0.01451161 (ต่ำ) กับ $ 0.01548122 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 7.77 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00804492

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STRD เคลื่อนไหว +0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 450.10.

Stride (STRD) ข้อมูลการตลาด

$ 573.07K
$ 573.07K$ 573.07K

$ 450.10
$ 450.10$ 450.10

$ 573.07K
$ 573.07K$ 573.07K

38.20M
38.20M 38.20M

38,199,719.822023
38,199,719.822023 38,199,719.822023

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stride คือ $ 573.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 450.10 อุปทานหมุนเวียนของ STRD คือ 38.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 38199719.822023 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 573.07K

ประวัติราคา Stride USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01451161
$ 0.01451161$ 0.01451161
ต่ำสุด 24h
$ 0.01548122
$ 0.01548122$ 0.01548122
สูงสุด 24h

$ 0.01451161
$ 0.01451161$ 0.01451161

$ 0.01548122
$ 0.01548122$ 0.01548122

$ 7.77
$ 7.77$ 7.77

$ 0.00804492
$ 0.00804492$ 0.00804492

+0.35%

+2.28%

-2.16%

-2.16%

ประวัติราคา Stride (STRD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stride เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003339
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stride เป็น USD เท่ากับ $ -0.0040338573
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stride เป็น USD เท่ากับ $ -0.0087471778
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stride เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000540246462322

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0003339+2.28%
30 วัน$ -0.0040338573-26.88%
60 วัน$ -0.0087471778-58.30%
90 วัน$ -0.000000540246462322-0.00%

การคาดการณ์ราคา Stride

การคาดการณ์ราคา Stride (STRD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STRD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stride (STRD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stride อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stride จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STRD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stride

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เกี่ยวกับ Stride

STRD เป็นโทเค็นกำกับดูแลของบล็อกเชน Stride ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างการตัดสินใจของระบบ ผู้ถือ STRD มีความสามารถในการวางเดิมพันโทเค็นของตน เพื่อรับรางวัลที่ประกอบด้วยทั้ง STRD และรางวัลที่ได้รับจากโทเค็นที่ถูกวางเดิมพันแบบแลกเปลี่ยนได้ โทเค็นนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการกำกับดูแลบนเครือข่าย โดยสามารถลงคะแนนเสียงในประเด็นต่างๆ เช่น การเลือกผู้ตรวจสอบความถูกต้องและการอัปเกรดเครือข่าย ฟังก์ชันหลักของโทเค็นนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่า Stride จะนำเอา Interchain Security (ICS) มาใช้ก็ตาม ผู้ถือ STRD ยังคงสามารถวางเดิมพันโทเค็นของตนเพื่อรับรางวัลได้ ซึ่งประกอบด้วยทั้ง STRD และรางวัลที่ได้รับจากโทเค็นที่ถูกวางเดิมพันแบบแลกเปลี่ยนได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจและกระบวนการลงคะแนนเสียงบนเครือข่าย โดยมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ตรวจสอบความถูกต้องและการอัปเกรดต่างๆ เพื่อรักษาความยั่งยืน การออกโทเค็น STRD ในฐานะรางวัลจากการวางเดิมพันได้ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับโมเดลเศรษฐศาสตร์เดิม ส่วนหนึ่งของรางวัลจากการวางเดิมพัน คิดเป็น 15% จะถูกแบ่งปันให้กับ Cosmos Hub ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองระบบนิเวศน์นี้ โทเค็น STRD ยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยเป็นเสาหลักที่ช่วยเพิ่มอิทธิพลในการกำกับดูแลและมอบโอกาสในการวางเดิมพันในภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนาของ Stride

ราคาตลาดปัจจุบันของ STRD คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.4844967356506424628000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Stride มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 STRD แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ STRD เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน STRD มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Stride วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.4686634182295420284000 และ ฿0.4999777063719015768000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ STRD ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ STRD เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stride

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:43:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stride (STRD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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