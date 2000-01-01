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โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
JITO
JITO
JTO
$ 0,593
-0,57%
+2,37%
+8,46%
$ 287,62M
$ 100,73K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0,3047
-0,29%
+1,84%
+2,66%
$ 256,90M
$ 322,94K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0,1859
-1,64%
-16,20%
+41,17%
$ 48,64M
$ 463,88K
4
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0,132309
-0,09%
+0,02%
+37,29%
$ 37,11M
$ 169,20K
5
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003385
+0,18%
+0,09%
-5,85%
$ 33,94M
$ 16,90M
6
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1,38
-0,22%
+0,07%
-8,82%
$ 30,99M
$ 42,57K
7
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,2867
+0,07%
-0,80%
-8,05%
$ 25,31M
$ 218,88K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0,01260641
0,00%
--
+17,74%
$ 15,92M
$ 8,11
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0,02150575
+0,05%
0,00%
+0,79%
$ 12,88M
$ 53,44K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0,01872932
-0,10%
-0,01%
-0,72%
$ 10,23M
$ 352,50K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0,001328
-0,37%
+0,53%
+1,14%
$ 9,60M
$ 38,43M
12
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0,017
-0,06%
+0,95%
+1,97%
$ 7,25M
$ 3,23M
13
Stader
Stader
SD
$ 0,0996
-0,60%
+2,16%
-7,36%
$ 7,04M
$ 547,63K
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0,085436
+0,02%
+0,01%
+3,29%
$ 5,83M
$ 1,64K
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0,0006146
-0,69%
-0,60%
+0,41%
$ 3,05M
$ 93,65M
16
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0,00220598
+0,08%
-0,01%
+3,96%
$ 1,72M
$ 43,17
17
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0,00227262
0,00%
--
-0,14%
$ 1,71M
$ 13,64
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0,00287645
+0,20%
-0,02%
+0,12%
$ 1,53M
$ 398,11
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0,00571772
-10,33%
-0,16%
-10,69%
$ 619,03K
$ 680,08
20
Stride
Stride
STRD
$ 0,01468615
0,00%
+0,01%
-5,29%
$ 561,07K
$ 484,76
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0,014504
-0,10%
-0,03%
-7,99%
$ 543,78K
$ 1,96M
22
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 15,02
0,00%
+0,08%
+23,22%
$ 484,92K
$ 1,02K
23
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0,00034912
0,00%
--
-1,62%
$ 349,03K
$ 0,03
24
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0,00029546
0,00%
-0,17%
-38,99%
$ 295,46K
$ 50,19
25
Stafi
Stafi
FIS
$ 0,00171309
-1,98%
-0,19%
-14,15%
$ 266,57K
$ 64,33K
26
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0,00184337
0,00%
--
0,00%
$ 197,97K
$ 4,91
27
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0,02754339
0,00%
--
+20,08%
$ 55,09K
$ 214,61
28
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0,00010833
0,00%
--
0,00%
$ 47,63K
$ 15,43
29
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3,779E-5
+0,03%
-7,30%
-10,32%
$ 45,34K
--
30
Monsterra
Monsterra
MSTR
$ 0,00027658
0,00%
-0,00%
+3,47%
$ 27,30K
$ 2,60
31
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0,002413
+0,08%
-0,17%
-2,43%
--
$ 22,71M
32
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0,03449
-0,83%
+0,23%
-6,29%
--
$ 1,61M
33
Echo
Echo
ECHO
$ 0,003352
+0,09%
+0,33%
+1,33%
--
$ 16,30M
34
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0,002612
0,00%
-4,08%
-15,66%
--
$ 5,17K
35
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0,001093
0,00%
+1,00%
-13,72%
--
$ 48,41M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 35 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $800.76M
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น JTO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 35 โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง JTO, LDO, BR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $800.76M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลของการสเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง