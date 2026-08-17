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ราคาปัจจุบัน Staked INV วันนี้ คือ 10.95 USD มูลค่าตลาด SINV เท่ากับ 1,472,574 USD ติดตามการอัปเดตราคา SINV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked INV วันนี้ คือ 10.95 USD มูลค่าตลาด SINV เท่ากับ 1,472,574 USD ติดตามการอัปเดตราคา SINV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Staked INV ราคา (SINV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SINV เป็น USD

$10.95
$10.95$10.95
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked INV (SINV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:29:40 (UTC+8)

ราคา Staked INV วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked INV (SINV) วันนี้ $ 10.95, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SINV เป็น USD คือ $ 10.95 ต่อ SINV.

Staked INV มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,472,574 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 143.33K SINV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SINV เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 11.46 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 7.82

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SINV เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -- ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 488.78.

Staked INV (SINV) ข้อมูลการตลาด

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 488.78
$ 488.78$ 488.78

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

143.33K
143.33K 143.33K

143,330.4805326136
143,330.4805326136 143,330.4805326136

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked INV คือ $ 1.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 488.78 อุปทานหมุนเวียนของ SINV คือ 143.33K โดยมีอุปทานรวมที่ 143330.4805326136 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.47M

ประวัติราคา Staked INV USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 11.46
$ 11.46$ 11.46

$ 7.82
$ 7.82$ 7.82

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ประวัติราคา Staked INV (SINV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked INV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked INV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked INV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked INV เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Staked INV

การคาดการณ์ราคา Staked INV (SINV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SINV ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked INV (SINV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked INV อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked INV จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SINV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked INV

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เกี่ยวกับ Staked INV

ปัจจุบัน Staked INV มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Staked INV ซื้อขายอยู่ที่ ฿353.6385300882180000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ SINV จะขึ้นหรือลง?

SINV มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem

วันนี้ Staked INV ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย SINV อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Staked INV แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- SINV มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี SINV อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 143330.4805326136 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Staked INV คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿370.1093657361624000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿252.5528132684808000 ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked INV

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:29:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked INV (SINV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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