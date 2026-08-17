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ราคาปัจจุบัน Stablecorp QCAD วันนี้ คือ 0.720833 USD มูลค่าตลาด QCAD เท่ากับ 1,191,574 USD ติดตามการอัปเดตราคา QCAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stablecorp QCAD วันนี้ คือ 0.720833 USD มูลค่าตลาด QCAD เท่ากับ 1,191,574 USD ติดตามการอัปเดตราคา QCAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Stablecorp QCAD ราคา (QCAD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 QCAD เป็น USD

$0.720826
$0.720826$0.720826
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Stablecorp QCAD (QCAD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:27:54 (UTC+8)

ราคา Stablecorp QCAD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stablecorp QCAD (QCAD) วันนี้ $ 0.720833, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน QCAD เป็น USD คือ $ 0.720833 ต่อ QCAD.

Stablecorp QCAD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,191,574 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.65M QCAD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา QCAD เทรดระหว่าง $ 0.720826 (ต่ำ) กับ $ 0.720917 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.736982 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.702709

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น QCAD เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.41% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.96.

Stablecorp QCAD (QCAD) ข้อมูลการตลาด

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 9.96
$ 9.96$ 9.96

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

1.65M
1.65M 1.65M

1,653,040.54
1,653,040.54 1,653,040.54

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stablecorp QCAD คือ $ 1.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.96 อุปทานหมุนเวียนของ QCAD คือ 1.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 1653040.54 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.19M

ประวัติราคา Stablecorp QCAD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.720826
$ 0.720826$ 0.720826
ต่ำสุด 24h
$ 0.720917
$ 0.720917$ 0.720917
สูงสุด 24h

$ 0.720826
$ 0.720826$ 0.720826

$ 0.720917
$ 0.720917$ 0.720917

$ 0.736982
$ 0.736982$ 0.736982

$ 0.702709
$ 0.702709$ 0.702709

-0.00%

-0.00%

+0.41%

+0.41%

ประวัติราคา Stablecorp QCAD (QCAD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stablecorp QCAD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stablecorp QCAD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0072031400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stablecorp QCAD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0111053694
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stablecorp QCAD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000002921684342

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ +0.0072031400+1.00%
60 วัน$ +0.0111053694+1.54%
90 วัน$ +0.0000002921684342+0.00%

การคาดการณ์ราคา Stablecorp QCAD

การคาดการณ์ราคา Stablecorp QCAD (QCAD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ QCAD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stablecorp QCAD (QCAD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stablecorp QCAD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stablecorp QCAD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา QCAD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stablecorp QCAD

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เกี่ยวกับ Stablecorp QCAD

ราคาสดของ Stablecorp QCAD คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿23.27984680904844252000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ QCAD อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Stablecorp QCAD คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿38482783.36541902056000 Stablecorp QCAD อยู่ในอันดับที่ #2691 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

QCAD มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ QCAD มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿23.27962073875523544000 และ ฿23.28255965256692748000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Stablecorp QCAD คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (1653040.54 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stablecorp QCAD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:27:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stablecorp QCAD (QCAD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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