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ราคาปัจจุบัน SPL VPN วันนี้ คือ 0.00112923 USD มูลค่าตลาด SPL เท่ากับ 23,714 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SPL VPN วันนี้ คือ 0.00112923 USD มูลค่าตลาด SPL เท่ากับ 23,714 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SPL VPN ราคา (SPL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPL เป็น USD

$0.00112923
$0.00112923$0.00112923
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SPL VPN (SPL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:25:54 (UTC+8)

ราคา SPL VPN วันนี้

ราคาปัจจุบัน SPL VPN (SPL) วันนี้ $ 0.00112923, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPL เป็น USD คือ $ 0.00112923 ต่อ SPL.

SPL VPN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 23,714 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.00M SPL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPL เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01756179 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 338.77.

SPL VPN (SPL) ข้อมูลการตลาด

$ 23.71K
$ 23.71K$ 23.71K

$ 338.77
$ 338.77$ 338.77

$ 23.71K
$ 23.71K$ 23.71K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SPL VPN คือ $ 23.71K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 338.77 อุปทานหมุนเวียนของ SPL คือ 21.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 23.71K

ประวัติราคา SPL VPN USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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$ 0.01756179
$ 0.01756179$ 0.01756179

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ประวัติราคา SPL VPN (SPL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SPL VPN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SPL VPN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001049461
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SPL VPN เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002418008
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SPL VPN เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0001049461+9.29%
60 วัน$ +0.0002418008+21.41%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา SPL VPN

การคาดการณ์ราคา SPL VPN (SPL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SPL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SPL VPN (SPL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SPL VPN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SPL VPN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SPL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SPL VPN

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SPL VPN (SPL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemPrivacyPrivacy Infrastructure

เกี่ยวกับ SPL VPN

ราคาปัจจุบันของ SPL VPN คือเท่าไร?

ราคาสดของ SPL VPN (SPL) คือ ฿0.0364693367426044212000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

SPL VPN ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน SPL VPN อยู่ในอันดับที่ #8450 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿765861.56187324216000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SPL มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SPL คือ 21000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ SPL VPN เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPL VPN เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

SPL VPN ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

SPL VPN เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.5671712877915950676000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ SPL ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ SPL VPN?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum Ecosystem,VPN,Privacy Infrastructure,Privacy การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SPL VPN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:25:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SPL VPN (SPL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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