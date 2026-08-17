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ราคาปัจจุบัน SoQuBit วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PSOQ เท่ากับ 319,426 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSOQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SoQuBit วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PSOQ เท่ากับ 319,426 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSOQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SoQuBit ราคา (PSOQ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PSOQ เป็น USD

$0.00032019
$0.00032019$0.00032019
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SoQuBit (PSOQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:19:13 (UTC+8)

ราคา SoQuBit วันนี้

ราคาปัจจุบัน SoQuBit (PSOQ) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PSOQ เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PSOQ.

SoQuBit มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 319,426 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 879.97M PSOQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PSOQ เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00100172 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PSOQ เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.92K.

SoQuBit (PSOQ) ข้อมูลการตลาด

$ 319.43K
$ 319.43K$ 319.43K

$ 3.92K
$ 3.92K$ 3.92K

$ 319.43K
$ 319.43K$ 319.43K

879.97M
879.97M 879.97M

999,961,120.455464
999,961,120.455464 999,961,120.455464

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SoQuBit คือ $ 319.43K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.92K อุปทานหมุนเวียนของ PSOQ คือ 879.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 999961120.455464 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 319.43K

ประวัติราคา SoQuBit USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100172
$ 0.00100172$ 0.00100172

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+1.15%

+1.87%

+1.87%

ประวัติราคา SoQuBit (PSOQ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SoQuBit เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SoQuBit เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SoQuBit เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SoQuBit เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.15%
30 วัน$ 0-4.76%
60 วัน$ 0-8.92%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา SoQuBit

การคาดการณ์ราคา SoQuBit (PSOQ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PSOQ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SoQuBit (PSOQ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SoQuBit อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SoQuBit จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PSOQ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SoQuBit

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เกี่ยวกับ SoQuBit

ราคาสดของ SoQuBit คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 1.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ PSOQ อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ SoQuBit คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿10316104.21113781944000 SoQuBit อยู่ในอันดับที่ #4274 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

PSOQ มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ PSOQ มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ SoQuBit คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (879970425.882763 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SoQuBit

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:19:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SoQuBit (PSOQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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