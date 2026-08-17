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ราคาปัจจุบัน Smoking Wizard วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WIZARD เท่ากับ 268,613 USD ติดตามการอัปเดตราคา WIZARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Smoking Wizard วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WIZARD เท่ากับ 268,613 USD ติดตามการอัปเดตราคา WIZARD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Smoking Wizard ราคา (WIZARD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WIZARD เป็น USD

$0.00028627
$0.00028627$0.00028627
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Smoking Wizard (WIZARD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:10:39 (UTC+8)

ราคา Smoking Wizard วันนี้

ราคาปัจจุบัน Smoking Wizard (WIZARD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WIZARD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WIZARD.

Smoking Wizard มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 268,613 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.77M WIZARD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WIZARD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WIZARD เคลื่อนไหว +0.49% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.17K.

Smoking Wizard (WIZARD) ข้อมูลการตลาด

$ 268.61K
$ 268.61K$ 268.61K

$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K

$ 268.61K
$ 268.61K$ 268.61K

999.77M
999.77M 999.77M

999,767,579.048988
999,767,579.048988 999,767,579.048988

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Smoking Wizard คือ $ 268.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.17K อุปทานหมุนเวียนของ WIZARD คือ 999.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 999767579.048988 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 268.61K

ประวัติราคา Smoking Wizard USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-1.90%

-18.40%

-18.40%

ประวัติราคา Smoking Wizard (WIZARD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Smoking Wizard เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Smoking Wizard เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Smoking Wizard เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Smoking Wizard เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.90%
30 วัน$ 0+30.07%
60 วัน$ 0+88.46%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Smoking Wizard

การคาดการณ์ราคา Smoking Wizard (WIZARD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WIZARD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Smoking Wizard (WIZARD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Smoking Wizard อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Smoking Wizard จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WIZARD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Smoking Wizard

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Smoking Wizard (WIZARD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Smoking Wizard

ตอนนี้ Smoking Wizard กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

WIZARD กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem

ตลาด Smoking Wizard มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ WIZARD?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 999767579.048988 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Smoking Wizard เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿ และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Smoking Wizard กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Smoking Wizard

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Smoking Wizard

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:10:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Smoking Wizard (WIZARD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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