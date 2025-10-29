Slap ราคา (SLAP)
ราคาเรียลไทม์ Slap (SLAP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSLAP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SLAP คือ $ 0.00192179 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SLAP มีการเปลี่ยนแปลง -0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.91% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Slap คือ $ 327.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SLAP คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 327.16K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Slap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Slap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Slap เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Slap เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.91%
|30 วัน
|$ 0
|-45.00%
|60 วัน
|$ 0
|-67.94%
|90 วัน
|$ 0
|--
Welcome to SLAP – The Only Coin That Slaps Harder Than Your Moms
Tired of coins that claim they SLAP but are nothing but limp wrists? SLAP is here to SLAP some sense into the crypto space. Founded by the Flutter of Five Fingers and powered by the Prancing of the Pried Palm, SLAP isn’t just another coin—it’s an attitude.
We’re not here to talk roadmaps, utility, or world peace. We’re here to SLAP charts, SLAP the haters, and SLAP our way to the top. No VC suits, no corporate nonsense—just raw, unfiltered internet culture with a side of “did we just do that?
”So load your wallet, mute your financial advisor, and get ready to ride the most unhinged meme rocket. Open up your hands, and start swingin'. You never know what you could hit.
SLAP: It’s not a coin. It’s a lifestyle.
Slap (SLAP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Slap (SLAP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Slap
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Slap ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Slap (SLAP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SLAPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
