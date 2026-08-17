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ราคาปัจจุบัน Singularity Finance วันนี้ คือ 0.00288271 USD มูลค่าตลาด SFI เท่ากับ 600,839 USD ติดตามการอัปเดตราคา SFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Singularity Finance วันนี้ คือ 0.00288271 USD มูลค่าตลาด SFI เท่ากับ 600,839 USD ติดตามการอัปเดตราคา SFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Singularity Finance ราคา (SFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SFI เป็น USD

$0.00283147
$0.00283147$0.00283147
-0.18%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Singularity Finance (SFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:05:39 (UTC+8)

ราคา Singularity Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Singularity Finance (SFI) วันนี้ $ 0.00288271, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 16.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SFI เป็น USD คือ $ 0.00288271 ต่อ SFI.

Singularity Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 600,839 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 84.53M SFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SFI เทรดระหว่าง $ 0.00278772 (ต่ำ) กับ $ 0.00350124 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.204218 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00245785

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SFI เคลื่อนไหว +2.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -30.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 469.35.

Singularity Finance (SFI) ข้อมูลการตลาด

$ 600.84K
$ 600.84K$ 600.84K

$ 469.35
$ 469.35$ 469.35

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

84.53M
84.53M 84.53M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Singularity Finance คือ $ 600.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 469.35 อุปทานหมุนเวียนของ SFI คือ 84.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.44M

ประวัติราคา Singularity Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00278772
$ 0.00278772$ 0.00278772
ต่ำสุด 24h
$ 0.00350124
$ 0.00350124$ 0.00350124
สูงสุด 24h

$ 0.00278772
$ 0.00278772$ 0.00278772

$ 0.00350124
$ 0.00350124$ 0.00350124

$ 0.204218
$ 0.204218$ 0.204218

$ 0.00245785
$ 0.00245785$ 0.00245785

+2.02%

-16.67%

-30.50%

-30.50%

ประวัติราคา Singularity Finance (SFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Singularity Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000576868361022211
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Singularity Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007432087
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Singularity Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010005419
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Singularity Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000015190432813

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000576868361022211-16.67%
30 วัน$ -0.0007432087-25.78%
60 วัน$ -0.0010005419-34.70%
90 วัน$ -0.000000015190432813-0.00%

การคาดการณ์ราคา Singularity Finance

การคาดการณ์ราคา Singularity Finance (SFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SFI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Singularity Finance (SFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Singularity Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Singularity Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Singularity Finance

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เกี่ยวกับ Singularity Finance

ราคาซื้อขายสดของ Singularity Finance วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Singularity Finance อยู่ที่ ฿0.0930992992758545124000 อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ SFI?

SFI มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Singularity Finance ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Singularity Finance มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ -16.67% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Singularity Finance เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Singularity Finance เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0900315253970344368000 และ ฿0.1130751933411938256000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Singularity Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:05:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Singularity Finance (SFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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