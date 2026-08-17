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ราคาปัจจุบัน Signet วันนี้ คือ 0.04403051 USD มูลค่าตลาด SIGNET เท่ากับ 19,459.42 USD ติดตามการอัปเดตราคา SIGNET เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Signet วันนี้ คือ 0.04403051 USD มูลค่าตลาด SIGNET เท่ากับ 19,459.42 USD ติดตามการอัปเดตราคา SIGNET เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Signet ราคา (SIGNET)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SIGNET เป็น USD

$0.0440785
$0.0440785$0.0440785
+0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Signet (SIGNET) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:03:56 (UTC+8)

ราคา Signet วันนี้

ราคาปัจจุบัน Signet (SIGNET) วันนี้ $ 0.04403051, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SIGNET เป็น USD คือ $ 0.04403051 ต่อ SIGNET.

Signet มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,459.42 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 441.95K SIGNET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SIGNET เทรดระหว่าง $ 0.04341211 (ต่ำ) กับ $ 0.04418252 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.167286 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03756869

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SIGNET เคลื่อนไหว +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.24.

Signet (SIGNET) ข้อมูลการตลาด

$ 19.46K
$ 19.46K$ 19.46K

$ 8.24
$ 8.24$ 8.24

$ 19.46K
$ 19.46K$ 19.46K

441.95K
441.95K 441.95K

441,953.0689765177
441,953.0689765177 441,953.0689765177

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Signet คือ $ 19.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.24 อุปทานหมุนเวียนของ SIGNET คือ 441.95K โดยมีอุปทานรวมที่ 441953.0689765177 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.46K

ประวัติราคา Signet USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04341211
$ 0.04341211$ 0.04341211
ต่ำสุด 24h
$ 0.04418252
$ 0.04418252$ 0.04418252
สูงสุด 24h

$ 0.04341211
$ 0.04341211$ 0.04341211

$ 0.04418252
$ 0.04418252$ 0.04418252

$ 0.167286
$ 0.167286$ 0.167286

$ 0.03756869
$ 0.03756869$ 0.03756869

+0.31%

+0.68%

-2.17%

-2.17%

ประวัติราคา Signet (SIGNET) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Signet เป็น USD เท่ากับ $ +0.00029811
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Signet เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006498198
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Signet เป็น USD เท่ากับ $ +0.0008553542
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Signet เป็น USD เท่ากับ $ +0.000012769939792724

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00029811+0.68%
30 วัน$ -0.0006498198-1.47%
60 วัน$ +0.0008553542+1.94%
90 วัน$ +0.000012769939792724+0.00%

การคาดการณ์ราคา Signet

การคาดการณ์ราคา Signet (SIGNET) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SIGNET ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Signet (SIGNET) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Signet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Signet จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SIGNET ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Signet

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Signet (SIGNET) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemSocialFi

เกี่ยวกับ Signet

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Signet ใช้งาน?

Signet ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ SIGNET เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿1.4219986151081811444000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.68% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Signet อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Signet จัดอยู่ในหมวดหมู่ SocialFi,Base Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ SIGNET กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Signet เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿628456.6835771023848000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8880 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ SIGNET จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 441953.0689765177 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Signet ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา SIGNET มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Signet เคลื่อนไหวระหว่าง ฿1.4020269194911442484000 และ ฿1.4269078930039537488000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Signet

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:03:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Signet (SIGNET)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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