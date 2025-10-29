ราคาปัจจุบัน Sigma bnb USD วันนี้ คือ 0.999687 USD ติดตามการอัปเดตราคา BNBUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BNBUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Sigma bnb USD วันนี้ คือ 0.999687 USD ติดตามการอัปเดตราคา BNBUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BNBUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 BNBUSD เป็น USD

$0.999687
$0.999687
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sigma bnb USD (BNBUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:14:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Sigma bnb USD (BNBUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999459
$ 0.999459
ต่ำสุด 24h
$ 0.999883
$ 0.999883
สูงสุด 24h

$ 0.999459
$ 0.999459

$ 0.999883
$ 0.999883

$ 1.009
$ 1.009

$ 0.998475
$ 0.998475

-0.00%

-0.01%

-0.06%

-0.06%

ราคาเรียลไทม์ Sigma bnb USD (BNBUSD) คือ $0.999687 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBNBUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.999459 และราคาสูงสุด $ 0.999883 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BNBUSD คือ $ 1.009 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.998475

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BNBUSD มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Sigma bnb USD (BNBUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 2.08M
$ 2.08M

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M

2.08M
2.08M

2,082,530.141849292
2,082,530.141849292

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sigma bnb USD คือ $ 2.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BNBUSD คือ 2.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 2082530.141849292 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.08M

ประวัติราคา Sigma bnb USD (BNBUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sigma bnb USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000133678848345
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sigma bnb USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sigma bnb USD เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sigma bnb USD เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000133678848345-0.01%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Sigma bnb USD (BNBUSD)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Sigma bnb USD (USD)

Sigma bnb USD (BNBUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sigma bnb USD (BNBUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sigma bnb USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sigma bnb USD ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Sigma bnb USD (BNBUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sigma bnb USD (BNBUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BNBUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sigma bnb USD (BNBUSD)

วันนี้ Sigma bnb USD (BNBUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BNBUSD เป็นUSD คือ 0.999687 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BNBUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BNBUSD เป็น USD คือ $ 0.999687 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Sigma bnb USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BNBUSD คือ $ 2.08M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BNBUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BNBUSD คือ 2.08M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BNBUSD คือเท่าใด?
BNBUSD ถึงราคา ATH ที่ 1.009 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BNBUSD คือเท่าไร?
BNBUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.998475 USD
ปริมาณการเทรดของ BNBUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BNBUSD คือ -- USD
ปีนี้ BNBUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
BNBUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BNBUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:14:19 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,919.95

$4,109.91

$0.03938

$3.5800

$199.87

$4,109.91

$114,919.95

$199.87

$2.6707

$0.20076

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009978

$1.622

$0.017806

$0.0000000411

$1.622

$0.00174

$0.0000000000000000077

