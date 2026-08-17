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ราคาปัจจุบัน Shamatte วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 杀马特 เท่ากับ 19,321.5 USD ติดตามการอัปเดตราคา 杀马特 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Shamatte วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 杀马特 เท่ากับ 19,321.5 USD ติดตามการอัปเดตราคา 杀马特 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Shamatte ราคา (杀马特)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 杀马特 เป็น USD

$0.00001933
$0.00001933$0.00001933
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Shamatte (杀马特) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:57:22 (UTC+8)

ราคา Shamatte วันนี้

ราคาปัจจุบัน Shamatte (杀马特) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 杀马特 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 杀马特.

Shamatte มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,321.5 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B 杀马特 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 杀马特 เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0031172 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 杀马特 เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Shamatte (杀马特) ข้อมูลการตลาด

$ 19.32K
$ 19.32K$ 19.32K

--
----

$ 19.32K
$ 19.32K$ 19.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Shamatte คือ $ 19.32K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 杀马特 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.32K

ประวัติราคา Shamatte USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0031172
$ 0.0031172$ 0.0031172

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-0.66%

-3.76%

-3.76%

ประวัติราคา Shamatte (杀马特) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Shamatte เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shamatte เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shamatte เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shamatte เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.66%
30 วัน$ 0-12.59%
60 วัน$ 0-21.82%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Shamatte

การคาดการณ์ราคา Shamatte (杀马特) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 杀马特 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Shamatte (杀马特) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Shamatte อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Shamatte จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 杀马特 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Shamatte

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Shamatte (杀马特) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemChinese MemeFour.meme Ecosystem (BNB Memes)

เกี่ยวกับ Shamatte

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Shamatte ใช้งาน?

Shamatte ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ 杀马特 เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.66% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Shamatte อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Shamatte จัดอยู่ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ 杀马特 กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Shamatte เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿623977.466301905100000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #8892 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ 杀马特 จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 1000000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Shamatte ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา 杀马特 มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Shamatte เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Shamatte

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:57:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Shamatte (杀马特)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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