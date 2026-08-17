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ราคาปัจจุบัน ROME Stablecoin วันนี้ คือ 1.003 USD มูลค่าตลาด ROME เท่ากับ 1,198,618 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ROME Stablecoin วันนี้ คือ 1.003 USD มูลค่าตลาด ROME เท่ากับ 1,198,618 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ROME Stablecoin ราคา (ROME)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ROME เป็น USD

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ROME Stablecoin (ROME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:37:48 (UTC+8)

ราคา ROME Stablecoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน ROME Stablecoin (ROME) วันนี้ $ 1.003, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROME เป็น USD คือ $ 1.003 ต่อ ROME.

ROME Stablecoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,198,618 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 403.73K ROME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROME เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.35 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.569602

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROME เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 26.12.

ROME Stablecoin (ROME) ข้อมูลการตลาด

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 26.12
$ 26.12$ 26.12

$ 1.20T
$ 1.20T$ 1.20T

403.73K
403.73K 403.73K

403,725.094899
403,725.094899 403,725.094899

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ROME Stablecoin คือ $ 1.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 26.12 อุปทานหมุนเวียนของ ROME คือ 403.73K โดยมีอุปทานรวมที่ 403725.094899 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.20T

ประวัติราคา ROME Stablecoin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.569602
$ 0.569602$ 0.569602

--

--

-3.70%

-3.70%

ประวัติราคา ROME Stablecoin (ROME) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ROME Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROME Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0311213849
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROME Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0306996234
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ROME Stablecoin เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0311213849+3.10%
60 วัน$ -0.0306996234-3.06%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา ROME Stablecoin

การคาดการณ์ราคา ROME Stablecoin (ROME) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROME ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ROME Stablecoin (ROME) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ROME Stablecoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ROME Stablecoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROME ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ROME Stablecoin

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ROME Stablecoin (ROME) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Crypto-backed StablecoinStablecoinsUSD Stablecoin

เกี่ยวกับ ROME Stablecoin

ราคาปัจจุบันของ ROME Stablecoin คือเท่าไร?

ROME Stablecoin มีราคาอยู่ที่ ฿32.39134636031420000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ ROME เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ ROME Stablecoin อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Stablecoins,USD Stablecoin,Waves Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ ROME ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

ROME เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿43.5975250113900000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿18.39499069743538280000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 403725.094899 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ROME Stablecoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:37:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ROME Stablecoin (ROME)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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