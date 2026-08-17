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ราคาปัจจุบัน River Pts วันนี้ คือ 0.00196298 USD มูลค่าตลาด RIVER PTS เท่ากับ 1,653,207 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIVER PTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน River Pts วันนี้ คือ 0.00196298 USD มูลค่าตลาด RIVER PTS เท่ากับ 1,653,207 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIVER PTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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River Pts ราคา (RIVER PTS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RIVER PTS เป็น USD

$0.00196298
$0.00196298$0.00196298
+0.21%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
River Pts (RIVER PTS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:32:01 (UTC+8)

ราคา River Pts วันนี้

ราคาปัจจุบัน River Pts (RIVER PTS) วันนี้ $ 0.00196298, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 21.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RIVER PTS เป็น USD คือ $ 0.00196298 ต่อ RIVER PTS.

River Pts มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,653,207 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 878.10M RIVER PTS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RIVER PTS เทรดระหว่าง $ 0.00159984 (ต่ำ) กับ $ 0.00196773 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0476517 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RIVER PTS เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +31.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 335.49.

River Pts (RIVER PTS) ข้อมูลการตลาด

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 335.49
$ 335.49$ 335.49

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

878.10M
878.10M 878.10M

878,096,120.2412672
878,096,120.2412672 878,096,120.2412672

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ River Pts คือ $ 1.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 335.49 อุปทานหมุนเวียนของ RIVER PTS คือ 878.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 878096120.2412672 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.65M

ประวัติราคา River Pts USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00159984
$ 0.00159984$ 0.00159984
ต่ำสุด 24h
$ 0.00196773
$ 0.00196773$ 0.00196773
สูงสุด 24h

$ 0.00159984
$ 0.00159984$ 0.00159984

$ 0.00196773
$ 0.00196773$ 0.00196773

$ 0.0476517
$ 0.0476517$ 0.0476517

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+21.22%

+31.48%

+31.48%

ประวัติราคา River Pts (RIVER PTS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา River Pts เป็น USD เท่ากับ $ +0.00034358
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา River Pts เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003383484
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา River Pts เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009005420
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา River Pts เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000008406759291

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00034358+21.22%
30 วัน$ +0.0003383484+17.24%
60 วัน$ -0.0009005420-45.87%
90 วัน$ +0.000000008406759291+0.00%

การคาดการณ์ราคา River Pts

การคาดการณ์ราคา River Pts (RIVER PTS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RIVER PTS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา River Pts (RIVER PTS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ River Pts อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา River Pts จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RIVER PTS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา River Pts

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เกี่ยวกับ River Pts

ราคาตลาดปัจจุบันของ River Pts คือเท่าไร?

River Pts มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.0633933849235987720000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 21.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

RIVER PTS มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ RIVER PTS การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

River Pts มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ RIVER PTS คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 878096120.2412672 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ River Pts คือเท่าไร?

River Pts มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

RIVER PTS มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem โมเมนตัมของ RIVER PTS จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ River Pts

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:32:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ River Pts (RIVER PTS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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