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ราคาปัจจุบัน RETURN TO MEMES วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RTM เท่ากับ 249,214 USD ติดตามการอัปเดตราคา RTM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RETURN TO MEMES วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RTM เท่ากับ 249,214 USD ติดตามการอัปเดตราคา RTM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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RETURN TO MEMES ราคา (RTM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RTM เป็น USD

$0.00026117
$0.00026117$0.00026117
-0.11%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
RETURN TO MEMES (RTM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:26:36 (UTC+8)

ราคา RETURN TO MEMES วันนี้

ราคาปัจจุบัน RETURN TO MEMES (RTM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RTM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ RTM.

RETURN TO MEMES มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 249,214 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 898.67M RTM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RTM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00481874 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RTM เคลื่อนไหว -9.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +35.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 36.18K.

RETURN TO MEMES (RTM) ข้อมูลการตลาด

$ 249.21K
$ 249.21K$ 249.21K

$ 36.18K
$ 36.18K$ 36.18K

$ 251.26K
$ 251.26K$ 251.26K

898.67M
898.67M 898.67M

939,127,749.297651
939,127,749.297651 939,127,749.297651

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RETURN TO MEMES คือ $ 249.21K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 36.18K อุปทานหมุนเวียนของ RTM คือ 898.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 939127749.297651 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 251.26K

ประวัติราคา RETURN TO MEMES USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00481874
$ 0.00481874$ 0.00481874

$ 0
$ 0$ 0

-9.40%

-11.27%

+35.11%

+35.11%

ประวัติราคา RETURN TO MEMES (RTM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RETURN TO MEMES เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RETURN TO MEMES เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RETURN TO MEMES เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RETURN TO MEMES เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-11.27%
30 วัน$ 0-22.27%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา RETURN TO MEMES

การคาดการณ์ราคา RETURN TO MEMES (RTM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RTM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RETURN TO MEMES (RTM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RETURN TO MEMES อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RETURN TO MEMES จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RTM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RETURN TO MEMES

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RETURN TO MEMES (RTM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ RETURN TO MEMES

มูลค่าปัจจุบันของ RETURN TO MEMES วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ RETURN TO MEMES เทรดที่ราคา ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -11.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ RTM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ RETURN TO MEMES มีสภาพคล่องอย่างไร?

RETURN TO MEMES มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ RTM เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿ ถึง ฿ ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ RTM ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ RETURN TO MEMES อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ RTM อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RETURN TO MEMES

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:26:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RETURN TO MEMES (RTM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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