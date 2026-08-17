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ราคาปัจจุบัน REI Network วันนี้ คือ 0.00146553 USD มูลค่าตลาด REI เท่ากับ 1,448,439 USD ติดตามการอัปเดตราคา REI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน REI Network วันนี้ คือ 0.00146553 USD มูลค่าตลาด REI เท่ากับ 1,448,439 USD ติดตามการอัปเดตราคา REI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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REI Network ราคา (REI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 REI เป็น USD

$0.00146364
$0.00146364$0.00146364
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
REI Network (REI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:21:00 (UTC+8)

ราคา REI Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน REI Network (REI) วันนี้ $ 0.00146553, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน REI เป็น USD คือ $ 0.00146553 ต่อ REI.

REI Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,448,439 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 988.37M REI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา REI เทรดระหว่าง $ 0.00144687 (ต่ำ) กับ $ 0.0014957 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.354607 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00129939

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น REI เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 18.65K.

REI Network (REI) ข้อมูลการตลาด

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 18.65K
$ 18.65K$ 18.65K

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

988.37M
988.37M 988.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ REI Network คือ $ 1.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.65K อุปทานหมุนเวียนของ REI คือ 988.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.47M

ประวัติราคา REI Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00144687
$ 0.00144687$ 0.00144687
ต่ำสุด 24h
$ 0.0014957
$ 0.0014957$ 0.0014957
สูงสุด 24h

$ 0.00144687
$ 0.00144687$ 0.00144687

$ 0.0014957
$ 0.0014957$ 0.0014957

$ 0.354607
$ 0.354607$ 0.354607

$ 0.00129939
$ 0.00129939$ 0.00129939

-0.12%

-0.17%

-2.33%

-2.33%

ประวัติราคา REI Network (REI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา REI Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา REI Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003668801
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา REI Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006343723
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา REI Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000016357942936

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.17%
30 วัน$ -0.0003668801-25.03%
60 วัน$ -0.0006343723-43.28%
90 วัน$ +0.000000016357942936+0.00%

การคาดการณ์ราคา REI Network

การคาดการณ์ราคา REI Network (REI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ REI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา REI Network (REI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ REI Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา REI Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา REI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา REI Network

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เกี่ยวกับ REI Network

มูลค่าปัจจุบันของ REI Network วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ REI Network เทรดที่ราคา ฿0.0473285043184758420000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ REI มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ REI Network มีสภาพคล่องอย่างไร?

REI Network มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ REI เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0467258896394295180000 ถึง ฿0.048302828266322980000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ REI ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ REI Network อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ REI อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ REI Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:21:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ REI Network (REI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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