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ราคาปัจจุบัน Red Kitten Crew วันนี้ คือ 0.00103675 USD มูลค่าตลาด RKC เท่ากับ 983,608 USD ติดตามการอัปเดตราคา RKC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Red Kitten Crew วันนี้ คือ 0.00103675 USD มูลค่าตลาด RKC เท่ากับ 983,608 USD ติดตามการอัปเดตราคา RKC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Red Kitten Crew ราคา (RKC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RKC เป็น USD

$0.00102046
$0.00102046$0.00102046
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Red Kitten Crew (RKC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:18:47 (UTC+8)

ราคา Red Kitten Crew วันนี้

ราคาปัจจุบัน Red Kitten Crew (RKC) วันนี้ $ 0.00103675, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RKC เป็น USD คือ $ 0.00103675 ต่อ RKC.

Red Kitten Crew มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 983,608 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 948.50M RKC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RKC เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0.00110891 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00966908 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RKC เคลื่อนไหว -0.81% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 85.29K.

Red Kitten Crew (RKC) ข้อมูลการตลาด

$ 983.61K
$ 983.61K$ 983.61K

$ 85.29K
$ 85.29K$ 85.29K

$ 983.60K
$ 983.60K$ 983.60K

948.50M
948.50M 948.50M

948,500,937.659617
948,500,937.659617 948,500,937.659617

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Red Kitten Crew คือ $ 983.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 85.29K อุปทานหมุนเวียนของ RKC คือ 948.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 948500937.659617 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 983.60K

ประวัติราคา Red Kitten Crew USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00110891
$ 0.00110891$ 0.00110891
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110891
$ 0.00110891$ 0.00110891

$ 0.00966908
$ 0.00966908$ 0.00966908

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-8.39%

-24.52%

-24.52%

ประวัติราคา Red Kitten Crew (RKC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Red Kitten Crew เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Red Kitten Crew เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000439204
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Red Kitten Crew เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004340923
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Red Kitten Crew เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001360198488286

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.39%
30 วัน$ +0.0000439204+4.24%
60 วัน$ -0.0004340923-41.87%
90 วัน$ -0.0000001360198488286-0.00%

การคาดการณ์ราคา Red Kitten Crew

การคาดการณ์ราคา Red Kitten Crew (RKC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RKC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Red Kitten Crew (RKC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Red Kitten Crew อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Red Kitten Crew จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RKC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Red Kitten Crew

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Red Kitten Crew (RKC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Red Kitten Crew

ราคาปัจจุบันของ Red Kitten Crew คือเท่าไร?

Red Kitten Crew เทรดอยู่ที่ ฿0.0334812844855989500000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -8.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ RKC คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿31765092.13437281120000 RKC อยู่ในอันดับ #2882 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Red Kitten Crew มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ RKC มีเท่าไร?

มีโทเคน 948500937.659617 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Red Kitten Crew เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿0.0358116529336151740000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Red Kitten Crew เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.3122577460275043120000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ RKC คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

RKC มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Red Kitten Crew

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:18:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Red Kitten Crew (RKC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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