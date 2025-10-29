ราคาปัจจุบัน RECRUIT วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RECRUIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RECRUIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน RECRUIT วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RECRUIT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RECRUIT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RECRUIT

ข้อมูลราคา RECRUIT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RECRUIT

โทเคโนมิกส์ RECRUIT

การคาดการณ์ราคา RECRUIT

RECRUIT โลโก้

RECRUIT ราคา (RECRUIT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RECRUIT เป็น USD

--
----
-4.80%1D
RECRUIT (RECRUIT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:13:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา RECRUIT (RECRUIT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102729
$ 0.00102729$ 0.00102729

$ 0
$ 0$ 0

-1.09%

-4.83%

-5.99%

-5.99%

ราคาเรียลไทม์ RECRUIT (RECRUIT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRECRUIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RECRUIT คือ $ 0.00102729 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RECRUIT มีการเปลี่ยนแปลง -1.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.83% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

RECRUIT (RECRUIT) ข้อมูลการตลาด

$ 11.62K
$ 11.62K$ 11.62K

--
----

$ 11.62K
$ 11.62K$ 11.62K

999.80M
999.80M 999.80M

999,799,108.690147
999,799,108.690147 999,799,108.690147

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RECRUIT คือ $ 11.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RECRUIT คือ 999.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 999799108.690147 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.62K

ประวัติราคา RECRUIT (RECRUIT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RECRUIT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RECRUIT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RECRUIT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RECRUIT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.83%
30 วัน$ 0-83.17%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ RECRUIT (RECRUIT)

We will be recruiting normies to the trenches IRL by giving them $100 to start their journey with.  Also, we will be making them ape a part of the $100 back into $RECRUIT as their first trade. Further plans include travelling to different cities every day.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา RECRUIT (USD)

RECRUIT (RECRUIT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ RECRUIT (RECRUIT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ RECRUIT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา RECRUIT ตอนนี้!

RECRUIT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ RECRUIT (RECRUIT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RECRUIT (RECRUIT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RECRUITโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RECRUIT (RECRUIT)

วันนี้ RECRUIT (RECRUIT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RECRUIT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RECRUIT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RECRUIT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ RECRUIT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RECRUIT คือ $ 11.62K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RECRUIT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RECRUIT คือ 999.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RECRUIT คือเท่าใด?
RECRUIT ถึงราคา ATH ที่ 0.00102729 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RECRUIT คือเท่าไร?
RECRUIT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RECRUIT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RECRUIT คือ -- USD
ปีนี้ RECRUIT จะสูงขึ้นอีกไหม?
RECRUIT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RECRUIT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:13:26 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

