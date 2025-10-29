ราคาปัจจุบัน Qi Dao วันนี้ คือ 0.02263732 USD ติดตามการอัปเดตราคา QI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Qi Dao วันนี้ คือ 0.02263732 USD ติดตามการอัปเดตราคา QI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Qi Dao โลโก้

Qi Dao ราคา (QI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 QI เป็น USD

$0.02261244
$0.02261244$0.02261244
-4.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Qi Dao (QI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Qi Dao (QI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02229631
$ 0.02229631$ 0.02229631
ต่ำสุด 24h
$ 0.02357417
$ 0.02357417$ 0.02357417
สูงสุด 24h

$ 0.02229631
$ 0.02229631$ 0.02229631

$ 0.02357417
$ 0.02357417$ 0.02357417

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

$ 0.00255096
$ 0.00255096$ 0.00255096

+0.06%

-3.97%

-2.24%

-2.24%

ราคาเรียลไทม์ Qi Dao (QI) คือ $0.02263732 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02229631 และราคาสูงสุด $ 0.02357417 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QI คือ $ 6.09 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00255096

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QI มีการเปลี่ยนแปลง +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.97% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Qi Dao (QI) ข้อมูลการตลาด

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

--
----

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

146.44M
146.44M 146.44M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Qi Dao คือ $ 3.31M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QI คือ 146.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.53M

ประวัติราคา Qi Dao (QI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Qi Dao เป็น USD เท่ากับ $ -0.00093684698654084
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Qi Dao เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004819349
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Qi Dao เป็น USD เท่ากับ $ -0.0024217540
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Qi Dao เป็น USD เท่ากับ $ -0.000288709104063377

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00093684698654084-3.97%
30 วัน$ -0.0004819349-2.12%
60 วัน$ -0.0024217540-10.69%
90 วัน$ -0.000288709104063377-1.25%

อะไรคือ Qi Dao (QI)

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Qi Dao (USD)

Qi Dao (QI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Qi Dao (QI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Qi Dao

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Qi Dao ตอนนี้!

QI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Qi Dao (QI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Qi Dao (QI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ QIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Qi Dao (QI)

วันนี้ Qi Dao (QI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน QI เป็นUSD คือ 0.02263732 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน QI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ QI เป็น USD คือ $ 0.02263732 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Qi Dao คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ QI คือ $ 3.31M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ QI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ QI คือ 146.44M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ QI คือเท่าใด?
QI ถึงราคา ATH ที่ 6.09 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ QI คือเท่าไร?
QI ถึงราคา ATL ที่ 0.00255096 USD
ปริมาณการเทรดของ QI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ QI คือ -- USD
ปีนี้ QI จะสูงขึ้นอีกไหม?
QI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา QI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Qi Dao (QI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

