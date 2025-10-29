ราคาปัจจุบัน PudgyStrategy วันนี้ คือ 0.00331399 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUDGYSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PUDGYSTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PudgyStrategy วันนี้ คือ 0.00331399 USD ติดตามการอัปเดตราคา PUDGYSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PUDGYSTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PUDGYSTR

ข้อมูลราคา PUDGYSTR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PUDGYSTR

โทเคโนมิกส์ PUDGYSTR

การคาดการณ์ราคา PUDGYSTR

PudgyStrategy โลโก้

PudgyStrategy ราคา (PUDGYSTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PUDGYSTR เป็น USD

$0.00331399
$0.00331399$0.00331399
-5.90%1D
USD
PudgyStrategy (PUDGYSTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PudgyStrategy (PUDGYSTR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00327935
$ 0.00327935$ 0.00327935
ต่ำสุด 24h
$ 0.00352574
$ 0.00352574$ 0.00352574
สูงสุด 24h

$ 0.00327935
$ 0.00327935$ 0.00327935

$ 0.00352574
$ 0.00352574$ 0.00352574

$ 0.0254713
$ 0.0254713$ 0.0254713

$ 0.00127487
$ 0.00127487$ 0.00127487

-0.06%

-5.99%

+5.12%

+5.12%

ราคาเรียลไทม์ PudgyStrategy (PUDGYSTR) คือ $0.00331399 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPUDGYSTR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00327935 และราคาสูงสุด $ 0.00352574 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PUDGYSTR คือ $ 0.0254713 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00127487

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PUDGYSTR มีการเปลี่ยนแปลง -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PudgyStrategy (PUDGYSTR) ข้อมูลการตลาด

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

--
----

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PudgyStrategy คือ $ 3.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PUDGYSTR คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.32M

ประวัติราคา PudgyStrategy (PUDGYSTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PudgyStrategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.000211191787277772
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PudgyStrategy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016190978
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PudgyStrategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PudgyStrategy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000211191787277772-5.99%
30 วัน$ -0.0016190978-48.85%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ PudgyStrategy (PUDGYSTR)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

PudgyStrategy (PUDGYSTR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา PudgyStrategy (USD)

PudgyStrategy (PUDGYSTR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PudgyStrategy (PUDGYSTR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PudgyStrategy

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PudgyStrategy ตอนนี้!

PUDGYSTR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ PudgyStrategy (PUDGYSTR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PudgyStrategy (PUDGYSTR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PUDGYSTRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PudgyStrategy (PUDGYSTR)

วันนี้ PudgyStrategy (PUDGYSTR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PUDGYSTR เป็นUSD คือ 0.00331399 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PUDGYSTR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PUDGYSTR เป็น USD คือ $ 0.00331399 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PudgyStrategy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PUDGYSTR คือ $ 3.32M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PUDGYSTR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PUDGYSTR คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PUDGYSTR คือเท่าใด?
PUDGYSTR ถึงราคา ATH ที่ 0.0254713 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PUDGYSTR คือเท่าไร?
PUDGYSTR ถึงราคา ATL ที่ 0.00127487 USD
ปริมาณการเทรดของ PUDGYSTR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PUDGYSTR คือ -- USD
ปีนี้ PUDGYSTR จะสูงขึ้นอีกไหม?
PUDGYSTR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PUDGYSTR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:30:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PudgyStrategy (PUDGYSTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

