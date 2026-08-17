Pod the Squire ราคา (SQUIRE)
ราคาปัจจุบัน Pod the Squire (SQUIRE) วันนี้ $ 0.00108939, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SQUIRE เป็น USD คือ $ 0.00108939 ต่อ SQUIRE.
Pod the Squire มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,088,957 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.82M SQUIRE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SQUIRE เทรดระหว่าง $ 0.00101466 (ต่ำ) กับ $ 0.00139897 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00777335 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SQUIRE เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +90.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 120.16K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pod the Squire คือ $ 1.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 120.16K อุปทานหมุนเวียนของ SQUIRE คือ 999.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 999818790.507661 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.09M
+0.22%
+4.12%
+90.32%
+90.32%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003776957
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007973660
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000002498476887384
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+4.12%
|30 วัน
|$ -0.0003776957
|-34.67%
|60 วัน
|$ -0.0007973660
|-73.19%
|90 วัน
|$ +0.0000002498476887384
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Pod the Squire อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Pod the Squire คือเท่าไร?
Pod the Squire มีราคาอยู่ที่ ฿0.0351819694165539288000 โดยเปลี่ยนแปลง 4.12% ในวันนี้
ชุมชนของ SQUIRE เติบโตเร็วแค่ไหน?
ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Pod the Squire อย่างไร?
ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายของ SQUIRE ในวันนี้เป็นเท่าไร?
มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี
SQUIRE เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.2510411899908843320000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต
มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?
มีโทเค็นจำนวน 999818790.507661 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว
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