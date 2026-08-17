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ราคาปัจจุบัน Pod the Squire วันนี้ คือ 0.00108939 USD มูลค่าตลาด SQUIRE เท่ากับ 1,088,957 USD ติดตามการอัปเดตราคา SQUIRE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pod the Squire วันนี้ คือ 0.00108939 USD มูลค่าตลาด SQUIRE เท่ากับ 1,088,957 USD ติดตามการอัปเดตราคา SQUIRE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pod the Squire ราคา (SQUIRE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SQUIRE เป็น USD

$0.00105019
$0.00105019$0.00105019
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pod the Squire (SQUIRE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:53:30 (UTC+8)

ราคา Pod the Squire วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pod the Squire (SQUIRE) วันนี้ $ 0.00108939, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SQUIRE เป็น USD คือ $ 0.00108939 ต่อ SQUIRE.

Pod the Squire มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,088,957 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.82M SQUIRE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SQUIRE เทรดระหว่าง $ 0.00101466 (ต่ำ) กับ $ 0.00139897 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00777335 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SQUIRE เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +90.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 120.16K.

Pod the Squire (SQUIRE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 120.16K
$ 120.16K$ 120.16K

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

999.82M
999.82M 999.82M

999,818,790.507661
999,818,790.507661 999,818,790.507661

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pod the Squire คือ $ 1.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 120.16K อุปทานหมุนเวียนของ SQUIRE คือ 999.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 999818790.507661 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.09M

ประวัติราคา Pod the Squire USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00101466
$ 0.00101466$ 0.00101466
ต่ำสุด 24h
$ 0.00139897
$ 0.00139897$ 0.00139897
สูงสุด 24h

$ 0.00101466
$ 0.00101466$ 0.00101466

$ 0.00139897
$ 0.00139897$ 0.00139897

$ 0.00777335
$ 0.00777335$ 0.00777335

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+4.12%

+90.32%

+90.32%

ประวัติราคา Pod the Squire (SQUIRE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003776957
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007973660
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pod the Squire เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000002498476887384

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+4.12%
30 วัน$ -0.0003776957-34.67%
60 วัน$ -0.0007973660-73.19%
90 วัน$ +0.0000002498476887384+0.00%

การคาดการณ์ราคา Pod the Squire

การคาดการณ์ราคา Pod the Squire (SQUIRE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SQUIRE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pod the Squire (SQUIRE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pod the Squire อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pod the Squire จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SQUIRE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pod the Squire

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หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Pod the Squire

ราคาปัจจุบันของ Pod the Squire คือเท่าไร?

Pod the Squire มีราคาอยู่ที่ ฿0.0351819694165539288000 โดยเปลี่ยนแปลง 4.12% ในวันนี้

ชุมชนของ SQUIRE เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Pod the Squire อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ SQUIRE ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

SQUIRE เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.2510411899908843320000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 999818790.507661 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pod the Squire

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:53:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pod the Squire (SQUIRE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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