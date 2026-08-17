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ราคาปัจจุบัน Pika Protocol วันนี้ คือ 0.312339 USD มูลค่าตลาด PIKA เท่ากับ 5,934,435 USD ติดตามการอัปเดตราคา PIKA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pika Protocol วันนี้ คือ 0.312339 USD มูลค่าตลาด PIKA เท่ากับ 5,934,435 USD ติดตามการอัปเดตราคา PIKA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pika Protocol ราคา (PIKA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PIKA เป็น USD

$0.312339
$0.312339$0.312339
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pika Protocol (PIKA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:45:58 (UTC+8)

ราคา Pika Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pika Protocol (PIKA) วันนี้ $ 0.312339, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PIKA เป็น USD คือ $ 0.312339 ต่อ PIKA.

Pika Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5,934,435 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 19.00M PIKA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PIKA เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.26 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00342553

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PIKA เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.04.

Pika Protocol (PIKA) ข้อมูลการตลาด

$ 5.93M
$ 5.93M$ 5.93M

$ 11.04
$ 11.04$ 11.04

$ 31.23M
$ 31.23M$ 31.23M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pika Protocol คือ $ 5.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.04 อุปทานหมุนเวียนของ PIKA คือ 19.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.23M

ประวัติราคา Pika Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.00342553
$ 0.00342553$ 0.00342553

--

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Pika Protocol (PIKA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pika Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pika Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0383810596
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pika Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0227118553
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pika Protocol เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.0383810596+12.29%
60 วัน$ +0.0227118553+7.27%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Pika Protocol

การคาดการณ์ราคา Pika Protocol (PIKA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PIKA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pika Protocol (PIKA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pika Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pika Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PIKA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pika Protocol

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Pika Protocol (PIKA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

DerivativesDecentralized Finance (DeFi)Perpetuals

เกี่ยวกับ Pika Protocol

ราคาตลาดปัจจุบันของ Pika Protocol คือเท่าไร?

Pika Protocol มีมูลค่าอยู่ที่ ฿10.08702222858392088000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

PIKA มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ PIKA การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Pika Protocol มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ PIKA คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 19000000.0 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Pika Protocol คือเท่าไร?

Pika Protocol มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

PIKA มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Optimism Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Optimism Ecosystem โมเมนตัมของ PIKA จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pika Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:45:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pika Protocol (PIKA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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