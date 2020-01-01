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โทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Bitlayer เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.437
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
3
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
4
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016716
0.00%
--
+0.06%
$ 56.17K
$ 109.78
5
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03031
+2.67%
+6.34%
+42.16%
--
$ 2.34M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.42B
โทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer ที่ติดตามบน MEXC นั้น BTR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ระบบนิเวศ Bitlayer ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer ยอดนิยม รวมถึง LINK, UNIBTC, BRBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Bitlayer คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Bitlayer ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.42B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Bitlayer นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง