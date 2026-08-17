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ราคาปัจจุบัน Paxi Network วันนี้ คือ 0.00576342 USD มูลค่าตลาด PAXI เท่ากับ 301,262 USD ติดตามการอัปเดตราคา PAXI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Paxi Network วันนี้ คือ 0.00576342 USD มูลค่าตลาด PAXI เท่ากับ 301,262 USD ติดตามการอัปเดตราคา PAXI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Paxi Network ราคา (PAXI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PAXI เป็น USD

$0.00576342
$0.00576342$0.00576342
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Paxi Network (PAXI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:36:04 (UTC+8)

ราคา Paxi Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Paxi Network (PAXI) วันนี้ $ 0.00576342, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PAXI เป็น USD คือ $ 0.00576342 ต่อ PAXI.

Paxi Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 301,262 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 57.79M PAXI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PAXI เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.084414 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00521547

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PAXI เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 441.82.

Paxi Network (PAXI) ข้อมูลการตลาด

$ 301.26K
$ 301.26K$ 301.26K

$ 441.82
$ 441.82$ 441.82

$ 416.49K
$ 416.49K$ 416.49K

57.79M
57.79M 57.79M

72,779,987.687488
72,779,987.687488 72,779,987.687488

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Paxi Network คือ $ 301.26K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 441.82 อุปทานหมุนเวียนของ PAXI คือ 57.79M โดยมีอุปทานรวมที่ 72779987.687488 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 416.49K

ประวัติราคา Paxi Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.084414
$ 0.084414$ 0.084414

$ 0.00521547
$ 0.00521547$ 0.00521547

--

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Paxi Network (PAXI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Paxi Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paxi Network เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paxi Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0018526306
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Paxi Network เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.0018526306-32.14%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Paxi Network

การคาดการณ์ราคา Paxi Network (PAXI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PAXI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Paxi Network (PAXI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Paxi Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Paxi Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PAXI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Paxi Network

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Paxi Network (PAXI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

เกี่ยวกับ Paxi Network

ตอนนี้ Paxi Network กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.1861302804089951664000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

PAXI กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Smart Contract Platform,Layer 1 (L1)

ตลาด Paxi Network มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ PAXI?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 57785949.285094 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Paxi Network เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿2.72615937940405488000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿0.1684341751190616024000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Paxi Network กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Paxi Network

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Paxi Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:36:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Paxi Network (PAXI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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