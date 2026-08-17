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ราคาปัจจุบัน OREX วันนี้ คือ 0.00912234 USD มูลค่าตลาด ORX เท่ากับ 97,550 USD ติดตามการอัปเดตราคา ORX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OREX วันนี้ คือ 0.00912234 USD มูลค่าตลาด ORX เท่ากับ 97,550 USD ติดตามการอัปเดตราคา ORX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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OREX ราคา (ORX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ORX เป็น USD

$0.0091223
$0.0091223$0.0091223
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OREX (ORX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:26:09 (UTC+8)

ราคา OREX วันนี้

ราคาปัจจุบัน OREX (ORX) วันนี้ $ 0.00912234, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ORX เป็น USD คือ $ 0.00912234 ต่อ ORX.

OREX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 97,550 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.69M ORX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ORX เทรดระหว่าง $ 0.00912168 (ต่ำ) กับ $ 0.00918015 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.101911 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00799231

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ORX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.82% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 43.74.

OREX (ORX) ข้อมูลการตลาด

$ 97.55K
$ 97.55K$ 97.55K

$ 43.74
$ 43.74$ 43.74

$ 456.12K
$ 456.12K$ 456.12K

10.69M
10.69M 10.69M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OREX คือ $ 97.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 43.74 อุปทานหมุนเวียนของ ORX คือ 10.69M โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 456.12K

ประวัติราคา OREX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00912168
$ 0.00912168$ 0.00912168
ต่ำสุด 24h
$ 0.00918015
$ 0.00918015$ 0.00918015
สูงสุด 24h

$ 0.00912168
$ 0.00912168$ 0.00912168

$ 0.00918015
$ 0.00918015$ 0.00918015

$ 0.101911
$ 0.101911$ 0.101911

$ 0.00799231
$ 0.00799231$ 0.00799231

--

-0.62%

+0.82%

+0.82%

ประวัติราคา OREX (ORX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OREX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OREX เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002539905
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OREX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009085047
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OREX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000073368424735

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.62%
30 วัน$ +0.0002539905+2.78%
60 วัน$ -0.0009085047-9.95%
90 วัน$ -0.000000073368424735-0.00%

การคาดการณ์ราคา OREX

การคาดการณ์ราคา OREX (ORX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ORX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OREX (ORX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OREX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OREX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ORX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OREX

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เกี่ยวกับ OREX

ราคาปัจจุบันของ OREX คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.2946069698523086928000 โดย OREX มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ ORX อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 10693518.58 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ OREX คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3150387.93874079600000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5828 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ORX มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.2945856550799912256000 และ ฿0.2964739501366613880000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

OREX เข้ากับหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Governance อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท BNB Chain Ecosystem,Governance ORX แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OREX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:26:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OREX (ORX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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