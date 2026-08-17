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ราคาปัจจุบัน NodalWaves วันนี้ คือ 0.00316708 USD มูลค่าตลาด NODAL เท่ากับ 1,192,112 USD ติดตามการอัปเดตราคา NODAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NodalWaves วันนี้ คือ 0.00316708 USD มูลค่าตลาด NODAL เท่ากับ 1,192,112 USD ติดตามการอัปเดตราคา NODAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NodalWaves ราคา (NODAL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NODAL เป็น USD

$0.00315733
$0.00315733$0.00315733
-2.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NodalWaves (NODAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:04:36 (UTC+8)

ราคา NodalWaves วันนี้

ราคาปัจจุบัน NodalWaves (NODAL) วันนี้ $ 0.00316708, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NODAL เป็น USD คือ $ 0.00316708 ต่อ NODAL.

NodalWaves มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,192,112 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 376.41M NODAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NODAL เทรดระหว่าง $ 0.00316699 (ต่ำ) กับ $ 0.00329396 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0040084 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00196783

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NODAL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +34.82% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.03K.

NodalWaves (NODAL) ข้อมูลการตลาด

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 3.03K
$ 3.03K$ 3.03K

$ 31.67M
$ 31.67M$ 31.67M

376.41M
376.41M 376.41M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NodalWaves คือ $ 1.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.03K อุปทานหมุนเวียนของ NODAL คือ 376.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.67M

ประวัติราคา NodalWaves USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00316699
$ 0.00316699$ 0.00316699
ต่ำสุด 24h
$ 0.00329396
$ 0.00329396$ 0.00329396
สูงสุด 24h

$ 0.00316699
$ 0.00316699$ 0.00316699

$ 0.00329396
$ 0.00329396$ 0.00329396

$ 0.0040084
$ 0.0040084$ 0.0040084

$ 0.00196783
$ 0.00196783$ 0.00196783

--

-1.81%

+34.82%

+34.82%

ประวัติราคา NodalWaves (NODAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NodalWaves เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NodalWaves เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004756925
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NodalWaves เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NodalWaves เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000034294958973

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.81%
30 วัน$ +0.0004756925+15.02%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000000034294958973+0.00%

การคาดการณ์ราคา NodalWaves

การคาดการณ์ราคา NodalWaves (NODAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NODAL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NodalWaves (NODAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NodalWaves อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NodalWaves จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NODAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NodalWaves

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เกี่ยวกับ NodalWaves

ราคาปัจจุบันของ NodalWaves คือเท่าไร?

NodalWaves ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1022811956230363936000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -1.81% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ NodalWaves คือ ฿0.129451717208084128000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.0635512854689113336000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ NODAL ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿38499387.66200069504000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #2692 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ NodalWaves เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ NODAL

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 376410686.5576154 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

NodalWaves อยู่ในหมวดหมู่ใด?

NodalWaves อยู่ในหมวดหมู่ Polygon Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ NODAL อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ NODAL สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NodalWaves

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:04:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NodalWaves (NODAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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