ราคาปัจจุบัน Nia วันนี้ คือ 0.276575 USD ติดตามการอัปเดตราคา NIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Nia ราคา (NIA)

ราคาปัจจุบัน 1 NIA เป็น USD

$0.276575
-2.80%1D
Nia (NIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:01:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nia (NIA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.275366
ต่ำสุด 24h
$ 0.285623
สูงสุด 24h

$ 0.275366
$ 0.285623
$ 0.9085
$ 0.275366
-0.73%

-2.85%

-17.28%

-17.28%

ราคาเรียลไทม์ Nia (NIA) คือ $0.276575 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNIA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.275366 และราคาสูงสุด $ 0.285623 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NIA คือ $ 0.9085 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.275366

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NIA มีการเปลี่ยนแปลง -0.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nia (NIA) ข้อมูลการตลาด

$ 82.58K
--
$ 275.26K
300.00K
1,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nia คือ $ 82.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NIA คือ 300.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 275.26K

ประวัติราคา Nia (NIA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ -0.0081273992351506
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ -0.1629914279
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0081273992351506-2.85%
30 วัน$ -0.1629914279-58.93%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Nia (NIA)

SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation.

Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nia (USD)

Nia (NIA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nia (NIA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nia

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nia ตอนนี้!

NIA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nia (NIA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nia (NIA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NIAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nia (NIA)

วันนี้ Nia (NIA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NIA เป็นUSD คือ 0.276575 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NIA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NIA เป็น USD คือ $ 0.276575 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nia คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NIA คือ $ 82.58K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NIA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NIA คือ 300.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NIA คือเท่าใด?
NIA ถึงราคา ATH ที่ 0.9085 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NIA คือเท่าไร?
NIA ถึงราคา ATL ที่ 0.275366 USD
ปริมาณการเทรดของ NIA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NIA คือ -- USD
ปีนี้ NIA จะสูงขึ้นอีกไหม?
NIA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NIA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nia (NIA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

