Nia ราคา (NIA)
-0.73%
-2.85%
-17.28%
-17.28%
ราคาเรียลไทม์ Nia (NIA) คือ $0.276575 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNIA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.275366 และราคาสูงสุด $ 0.285623 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NIA คือ $ 0.9085 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.275366
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NIA มีการเปลี่ยนแปลง -0.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nia คือ $ 82.58K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NIA คือ 300.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 275.26K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ -0.0081273992351506
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ -0.1629914279
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nia เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0081273992351506
|-2.85%
|30 วัน
|$ -0.1629914279
|-58.93%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
SomniaExchange is a gamified decentralized exchange (DEX) developed by GingerLabs, operating on the Somnia network. Built independently without VC funding or paid influencers, the platform enables efficient token swaps and liquidity aggregation.
Users can swap tokens, provide liquidity, earn NFTs, and engage with gamified mechanics to collect rewards. Every first time swapper receives FEED token, which they can use to feed their chickens and collect new eggs.
