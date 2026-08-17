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ราคาปัจจุบัน NEEGY วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NEEGY เท่ากับ 269,852 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEEGY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NEEGY วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NEEGY เท่ากับ 269,852 USD ติดตามการอัปเดตราคา NEEGY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NEEGY ราคา (NEEGY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NEEGY เป็น USD

$0.00027001
$0.00027001$0.00027001
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NEEGY (NEEGY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:54:09 (UTC+8)

ราคา NEEGY วันนี้

ราคาปัจจุบัน NEEGY (NEEGY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 30.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NEEGY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ NEEGY.

NEEGY มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 269,852 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.81M NEEGY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NEEGY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00248524 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NEEGY เคลื่อนไหว +3.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -68.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 248.97K.

NEEGY (NEEGY) ข้อมูลการตลาด

$ 269.85K
$ 269.85K$ 269.85K

$ 248.97K
$ 248.97K$ 248.97K

$ 269.85K
$ 269.85K$ 269.85K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,930.67114
999,814,930.67114 999,814,930.67114

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NEEGY คือ $ 269.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 248.97K อุปทานหมุนเวียนของ NEEGY คือ 999.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 999814930.67114 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 269.85K

ประวัติราคา NEEGY USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00248524
$ 0.00248524$ 0.00248524

$ 0
$ 0$ 0

+3.75%

-30.29%

-68.11%

-68.11%

ประวัติราคา NEEGY (NEEGY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NEEGY เป็น USD เท่ากับ $ -0.000117345737423132
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEEGY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEEGY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEEGY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000117345737423132-30.29%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา NEEGY

การคาดการณ์ราคา NEEGY (NEEGY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NEEGY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NEEGY (NEEGY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NEEGY อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NEEGY จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NEEGY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NEEGY

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หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ NEEGY

ราคาปัจจุบันของ NEEGY คือเท่าไร?

NEEGY ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -30.29% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

NEEGY เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -30.29% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก NEEGY กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

NEEGY มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem NEEGY แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ NEEGY ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿8714812.66497999432000 ส่งผลให้ NEEGY อยู่ในอันดับที่ #4347 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

NEEGY มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

NEEGY มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ NEEGY อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999814930.671141 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NEEGY

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:54:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NEEGY (NEEGY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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