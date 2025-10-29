ราคาปัจจุบัน Mooncat วันนี้ คือ 0.00214771 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOONCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOONCAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Mooncat วันนี้ คือ 0.00214771 USD ติดตามการอัปเดตราคา MOONCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MOONCAT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Mooncat (MOONCAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:26:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Mooncat (MOONCAT) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Mooncat (MOONCAT) คือ $0.00214771 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMOONCAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00199253 และราคาสูงสุด $ 0.00238434 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MOONCAT คือ $ 0.00888346 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00156315

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MOONCAT มีการเปลี่ยนแปลง +0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Mooncat (MOONCAT) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mooncat คือ $ 2.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MOONCAT คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999898609.105031 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.15M

ประวัติราคา Mooncat (MOONCAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mooncat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mooncat เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010320481
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mooncat เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004631461
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mooncat เป็น USD เท่ากับ $ -0.002999326513656747

อะไรคือ Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Mooncat (USD)

Mooncat (MOONCAT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Mooncat (MOONCAT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Mooncat

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Mooncat ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Mooncat (MOONCAT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mooncat (MOONCAT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MOONCATโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mooncat (MOONCAT)

วันนี้ Mooncat (MOONCAT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MOONCAT เป็นUSD คือ 0.00214771 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MOONCAT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MOONCAT เป็น USD คือ $ 0.00214771 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Mooncat คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MOONCAT คือ $ 2.15M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MOONCAT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MOONCAT คือ 999.90M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MOONCAT คือเท่าใด?
MOONCAT ถึงราคา ATH ที่ 0.00888346 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MOONCAT คือเท่าไร?
MOONCAT ถึงราคา ATL ที่ 0.00156315 USD
ปริมาณการเทรดของ MOONCAT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MOONCAT คือ -- USD
ปีนี้ MOONCAT จะสูงขึ้นอีกไหม?
MOONCAT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MOONCAT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:26:04 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

