ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Monstro DeFi วันนี้ คือ 0.0013569 USD มูลค่าตลาด MONSTRO เท่ากับ 307,563 USD ติดตามการอัปเดตราคา MONSTRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Monstro DeFi วันนี้ คือ 0.0013569 USD มูลค่าตลาด MONSTRO เท่ากับ 307,563 USD ติดตามการอัปเดตราคา MONSTRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MONSTRO

ข้อมูลราคา MONSTRO

MONSTRO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MONSTRO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MONSTRO

โทเคโนมิกส์ MONSTRO

การคาดการณ์ราคา MONSTRO

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Monstro DeFi โลโก้

Monstro DeFi ราคา (MONSTRO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MONSTRO เป็น USD

$0.00135209
$0.00135209$0.00135209
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Monstro DeFi (MONSTRO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:41:48 (UTC+8)

ราคา Monstro DeFi วันนี้

ราคาปัจจุบัน Monstro DeFi (MONSTRO) วันนี้ $ 0.0013569, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MONSTRO เป็น USD คือ $ 0.0013569 ต่อ MONSTRO.

Monstro DeFi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 307,563 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 226.68M MONSTRO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MONSTRO เทรดระหว่าง $ 0.00131614 (ต่ำ) กับ $ 0.00136309 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.103815 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00131614

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MONSTRO เคลื่อนไหว +0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -26.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.59.

Monstro DeFi (MONSTRO) ข้อมูลการตลาด

$ 307.56K
$ 307.56K$ 307.56K

$ 9.59
$ 9.59$ 9.59

$ 514.21K
$ 514.21K$ 514.21K

226.68M
226.68M 226.68M

378,974,535.3979983
378,974,535.3979983 378,974,535.3979983

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Monstro DeFi คือ $ 307.56K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.59 อุปทานหมุนเวียนของ MONSTRO คือ 226.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 378974535.3979983 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 514.21K

ประวัติราคา Monstro DeFi USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00131614
$ 0.00131614$ 0.00131614
ต่ำสุด 24h
$ 0.00136309
$ 0.00136309$ 0.00136309
สูงสุด 24h

$ 0.00131614
$ 0.00131614$ 0.00131614

$ 0.00136309
$ 0.00136309$ 0.00136309

$ 0.103815
$ 0.103815$ 0.103815

$ 0.00131614
$ 0.00131614$ 0.00131614

+0.94%

+2.30%

-26.05%

-26.05%

ประวัติราคา Monstro DeFi (MONSTRO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Monstro DeFi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Monstro DeFi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006458112
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Monstro DeFi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010156605
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Monstro DeFi เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000002225491465585

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.30%
30 วัน$ -0.0006458112-47.59%
60 วัน$ -0.0010156605-74.85%
90 วัน$ +0.0000002225491465585+0.00%

การคาดการณ์ราคา Monstro DeFi

การคาดการณ์ราคา Monstro DeFi (MONSTRO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MONSTRO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Monstro DeFi (MONSTRO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Monstro DeFi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Monstro DeFi จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MONSTRO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Monstro DeFi

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Monstro DeFi

ราคาปัจจุบันของ Monstro DeFi คือเท่าไร?

Monstro DeFi ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.043820795492015454000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.29% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

MONSTRO เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 2.29% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก MONSTRO กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Monstro DeFi มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Base Ecosystem,Governance,Base Native อย่างไร?

ในกลุ่ม Base Ecosystem,Governance,Base Native MONSTRO แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Monstro DeFi ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿9932681.35007056458000 ส่งผลให้ MONSTRO อยู่ในอันดับที่ #4150 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.0425044600035825924000 ถึง ฿0.0440207002190370294000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

MONSTRO มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Monstro DeFi มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ MONSTRO อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 226675245.0494234 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Monstro DeFi

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:41:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Monstro DeFi (MONSTRO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Monstro DeFi

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.031951
$0.031951$0.031951

+92.48%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06772
$0.06772$0.06772

-4.86%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001485
$0.001485$0.001485

-38.76%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007640
$0.007640$0.007640

-12.98%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02569
$0.02569$0.02569

+266.47%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.6736
$1.6736$1.6736

+120.21%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002802
$0.0002802$0.0002802

+85.56%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.031951
$0.031951$0.031951

+92.48%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01415
$0.01415$0.01415

+28.63%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?