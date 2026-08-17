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ราคาปัจจุบัน Mirror Protocol วันนี้ คือ 0.00325625 USD มูลค่าตลาด MIR เท่ากับ 253,158 USD ติดตามการอัปเดตราคา MIR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mirror Protocol วันนี้ คือ 0.00325625 USD มูลค่าตลาด MIR เท่ากับ 253,158 USD ติดตามการอัปเดตราคา MIR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mirror Protocol ราคา (MIR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MIR เป็น USD

$0.00331523
$0.00331523$0.00331523
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mirror Protocol (MIR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:35:24 (UTC+8)

ราคา Mirror Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mirror Protocol (MIR) วันนี้ $ 0.00325625, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MIR เป็น USD คือ $ 0.00325625 ต่อ MIR.

Mirror Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 253,158 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 77.74M MIR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MIR เทรดระหว่าง $ 0.00317254 (ต่ำ) กับ $ 0.00344967 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 12.9 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00228196

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MIR เคลื่อนไหว +2.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.52K.

Mirror Protocol (MIR) ข้อมูลการตลาด

$ 253.16K
$ 253.16K$ 253.16K

$ 1.52K
$ 1.52K$ 1.52K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

77.74M
77.74M 77.74M

370,575,000.0
370,575,000.0 370,575,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mirror Protocol คือ $ 253.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.52K อุปทานหมุนเวียนของ MIR คือ 77.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 370575000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.21M

ประวัติราคา Mirror Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00317254
$ 0.00317254$ 0.00317254
ต่ำสุด 24h
$ 0.00344967
$ 0.00344967$ 0.00344967
สูงสุด 24h

$ 0.00317254
$ 0.00317254$ 0.00317254

$ 0.00344967
$ 0.00344967$ 0.00344967

$ 12.9
$ 12.9$ 12.9

$ 0.00228196
$ 0.00228196$ 0.00228196

+2.43%

-4.37%

+2.38%

+2.38%

ประวัติราคา Mirror Protocol (MIR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mirror Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000149114888517069
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mirror Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0011083812
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mirror Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001850100
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mirror Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000020443662917

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000149114888517069-4.37%
30 วัน$ +0.0011083812+34.04%
60 วัน$ -0.0001850100-5.68%
90 วัน$ -0.0000000020443662917-0.00%

การคาดการณ์ราคา Mirror Protocol

การคาดการณ์ราคา Mirror Protocol (MIR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MIR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mirror Protocol (MIR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mirror Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mirror Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MIR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mirror Protocol

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Mirror Protocol (MIR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemDerivatives

เกี่ยวกับ Mirror Protocol

ราคาปัจจุบันของ Mirror Protocol คือเท่าไร?

Mirror Protocol มีราคาอยู่ที่ ฿0.1051598977970928750000 โดยเปลี่ยนแปลง -4.37% ในวันนี้

ชุมชนของ MIR เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Mirror Protocol อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Synthetic Issuer,Ethereum Ecosystem,Alleged SEC Securities,Pantera Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Terra Classic Ecosystem,Synthetic การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ MIR ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

MIR เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿416.602742904414000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.0736954104804772536000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 77742679.93 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mirror Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:35:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mirror Protocol (MIR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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