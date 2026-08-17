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ราคาปัจจุบัน Media Licensing Token วันนี้ คือ 0.00132825 USD มูลค่าตลาด MLT เท่ากับ 265,650 USD ติดตามการอัปเดตราคา MLT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Media Licensing Token วันนี้ คือ 0.00132825 USD มูลค่าตลาด MLT เท่ากับ 265,650 USD ติดตามการอัปเดตราคา MLT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Media Licensing Token ราคา (MLT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MLT เป็น USD

$0.00132436
$0.00132436$0.00132436
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Media Licensing Token (MLT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:15:11 (UTC+8)

ราคา Media Licensing Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Media Licensing Token (MLT) วันนี้ $ 0.00132825, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MLT เป็น USD คือ $ 0.00132825 ต่อ MLT.

Media Licensing Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 265,650 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 146.40M MLT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MLT เทรดระหว่าง $ 0.00132703 (ต่ำ) กับ $ 0.00133181 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.728855 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MLT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.48.

Media Licensing Token (MLT) ข้อมูลการตลาด

$ 265.65K
$ 265.65K$ 265.65K

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 265.65K
$ 265.65K$ 265.65K

146.40M
146.40M 146.40M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Media Licensing Token คือ $ 265.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.48 อุปทานหมุนเวียนของ MLT คือ 146.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 265.65K

ประวัติราคา Media Licensing Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00132703
$ 0.00132703$ 0.00132703
ต่ำสุด 24h
$ 0.00133181
$ 0.00133181$ 0.00133181
สูงสุด 24h

$ 0.00132703
$ 0.00132703$ 0.00132703

$ 0.00133181
$ 0.00133181$ 0.00133181

$ 0.728855
$ 0.728855$ 0.728855

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.21%

-3.11%

-3.11%

ประวัติราคา Media Licensing Token (MLT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Media Licensing Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Media Licensing Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000422759
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Media Licensing Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003305902
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Media Licensing Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.21%
30 วัน$ +0.0000422759+3.18%
60 วัน$ -0.0003305902-24.88%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Media Licensing Token

การคาดการณ์ราคา Media Licensing Token (MLT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MLT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Media Licensing Token (MLT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Media Licensing Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Media Licensing Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MLT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Media Licensing Token

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เกี่ยวกับ Media Licensing Token

ตอนนี้ Media Licensing Token กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.0428955498653323950000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

MLT กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Ethereum Ecosystem

ตลาด Media Licensing Token มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ MLT?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 146401460.92524877 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Media Licensing Token เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿23.53821644803074930000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Media Licensing Token กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Media Licensing Token

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Media Licensing Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:15:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Media Licensing Token (MLT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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