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ราคาปัจจุบัน MattleFun วันนี้ คือ 0.00420849 USD มูลค่าตลาด MATTLE เท่ากับ 186,664 USD ติดตามการอัปเดตราคา MATTLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MattleFun วันนี้ คือ 0.00420849 USD มูลค่าตลาด MATTLE เท่ากับ 186,664 USD ติดตามการอัปเดตราคา MATTLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MattleFun ราคา (MATTLE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MATTLE เป็น USD

$0.00423463
$0.00423463$0.00423463
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MattleFun (MATTLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:13:41 (UTC+8)

ราคา MattleFun วันนี้

ราคาปัจจุบัน MattleFun (MATTLE) วันนี้ $ 0.00420849, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MATTLE เป็น USD คือ $ 0.00420849 ต่อ MATTLE.

MattleFun มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 186,664 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 17.50M MATTLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MATTLE เทรดระหว่าง $ 0.00417135 (ต่ำ) กับ $ 0.00445447 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.100965 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00407366

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MATTLE เคลื่อนไหว +0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 922.69.

MattleFun (MATTLE) ข้อมูลการตลาด

$ 186.66K
$ 186.66K$ 186.66K

$ 922.69
$ 922.69$ 922.69

$ 186.66K
$ 186.66K$ 186.66K

17.50M
17.50M 17.50M

44,354,119.712452
44,354,119.712452 44,354,119.712452

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MattleFun คือ $ 186.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 922.69 อุปทานหมุนเวียนของ MATTLE คือ 17.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 44354119.712452 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 186.66K

ประวัติราคา MattleFun USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00417135
$ 0.00417135$ 0.00417135
ต่ำสุด 24h
$ 0.00445447
$ 0.00445447$ 0.00445447
สูงสุด 24h

$ 0.00417135
$ 0.00417135$ 0.00417135

$ 0.00445447
$ 0.00445447$ 0.00445447

$ 0.100965
$ 0.100965$ 0.100965

$ 0.00407366
$ 0.00407366$ 0.00407366

+0.52%

-3.96%

-0.89%

-0.89%

ประวัติราคา MattleFun (MATTLE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MattleFun เป็น USD เท่ากับ $ -0.000173560751585716
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MattleFun เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017965096
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MattleFun เป็น USD เท่ากับ $ -0.0023461203
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MattleFun เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000003609977141

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000173560751585716-3.96%
30 วัน$ -0.0017965096-42.68%
60 วัน$ -0.0023461203-55.74%
90 วัน$ +0.000000003609977141+0.00%

การคาดการณ์ราคา MattleFun

การคาดการณ์ราคา MattleFun (MATTLE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MATTLE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MattleFun (MATTLE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MattleFun อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MattleFun จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MATTLE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MattleFun

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เกี่ยวกับ MattleFun

ราคาปัจจุบันของ MattleFun คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.1359122850764183934000 โดย MattleFun มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -3.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ MATTLE อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 17499243.648118 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ MattleFun คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿6028273.98461314224000 โดยอยู่ในอันดับที่ #6310 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

MATTLE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.1347128567142889410000 และ ฿0.1438561566035213202000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

MattleFun เข้ากับหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Solana Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Gaming (GameFi),Solana Ecosystem MATTLE แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MattleFun

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:13:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MattleFun (MATTLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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