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ราคาปัจจุบัน Mad Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $MAD เท่ากับ 367.735 USD ติดตามการอัปเดตราคา $MAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mad Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $MAD เท่ากับ 367.735 USD ติดตามการอัปเดตราคา $MAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Mad Coin ราคา ($MAD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $MAD เป็น USD

$0,00076498
$0,00076498$0,00076498
-%13,701D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mad Coin ($MAD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:06:10 (UTC+8)

ราคา Mad Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mad Coin ($MAD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 17,53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $MAD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ $MAD.

Mad Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 367.735 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 486,42M $MAD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $MAD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,00556353 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $MAD เคลื่อนไหว -%0,91 ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -%56,47 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 19,13K.

Mad Coin ($MAD) ข้อมูลการตลาด

$ 367,74K
$ 367,74K$ 367,74K

$ 19,13K
$ 19,13K$ 19,13K

$ 367,74K
$ 367,74K$ 367,74K

486,42M
486,42M 486,42M

486.417.203,436342
486.417.203,436342 486.417.203,436342

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mad Coin คือ $ 367,74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 19,13K อุปทานหมุนเวียนของ $MAD คือ 486,42M โดยมีอุปทานรวมที่ 486417203.436342 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 367,74K

ประวัติราคา Mad Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00556353
$ 0,00556353$ 0,00556353

$ 0
$ 0$ 0

-%0,91

-%17,52

-%56,47

-%56,47

ประวัติราคา Mad Coin ($MAD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mad Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0,000160686106573162
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mad Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mad Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mad Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0,000160686106573162-%17,52
30 วัน$ 0-%83,77
60 วัน$ 0-%36,21
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Mad Coin

การคาดการณ์ราคา Mad Coin ($MAD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $MAD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต %0,00
การคาดการณ์ราคา Mad Coin ($MAD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mad Coin อาจเติบโตได้ถึง %0,00 โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mad Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $MAD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mad Coin

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Mad Coin ($MAD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Mad Coin

ราคาปัจจุบันของ Mad Coin คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Mad Coin มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -17.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ $MAD อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 486417203.436342 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Mad Coin คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿11875923.22960889010000 โดยอยู่ในอันดับที่ #3919 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

$MAD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Mad Coin เข้ากับหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem $MAD แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mad Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:06:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mad Coin ($MAD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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