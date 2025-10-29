ราคาปัจจุบัน Lybra วันนี้ คือ 0.0104532 USD ติดตามการอัปเดตราคา LBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LBR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Lybra วันนี้ คือ 0.0104532 USD ติดตามการอัปเดตราคา LBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LBR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LBR

ข้อมูลราคา LBR

เอกสารไวท์เปเปอร์ LBR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LBR

โทเคโนมิกส์ LBR

การคาดการณ์ราคา LBR

Lybra โลโก้

Lybra ราคา (LBR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LBR เป็น USD

$0.0104532
$0.0104532
-9.60%1D
Lybra (LBR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:06:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Lybra (LBR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01015675
$ 0.01015675
ต่ำสุด 24h
$ 0.01167559
$ 0.01167559
สูงสุด 24h

$ 0.01015675
$ 0.01015675

$ 0.01167559
$ 0.01167559

$ 4.48
$ 4.48

$ 0.00873927
$ 0.00873927

-1.10%

-9.66%

-19.99%

-19.99%

ราคาเรียลไทม์ Lybra (LBR) คือ $0.0104532 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLBR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01015675 และราคาสูงสุด $ 0.01167559 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LBR คือ $ 4.48 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00873927

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LBR มีการเปลี่ยนแปลง -1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Lybra (LBR) ข้อมูลการตลาด

$ 432.89K
$ 432.89K

--
--

$ 1.02M
$ 1.02M

41.30M
41.30M

97,387,281.0709811
97,387,281.0709811

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lybra คือ $ 432.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LBR คือ 41.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 97387281.0709811 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.02M

ประวัติราคา Lybra (LBR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.00111785265418881
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.0027698157
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.0056009646
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.01616609646249308

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00111785265418881-9.66%
30 วัน$ -0.0027698157-26.49%
60 วัน$ -0.0056009646-53.58%
90 วัน$ -0.01616609646249308-60.73%

อะไรคือ Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Lybra (USD)

Lybra (LBR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Lybra (LBR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Lybra

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Lybra ตอนนี้!

LBR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Lybra (LBR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Lybra (LBR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LBRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lybra (LBR)

วันนี้ Lybra (LBR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LBR เป็นUSD คือ 0.0104532 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LBR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LBR เป็น USD คือ $ 0.0104532 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Lybra คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LBR คือ $ 432.89K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LBR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LBR คือ 41.30M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LBR คือเท่าใด?
LBR ถึงราคา ATH ที่ 4.48 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LBR คือเท่าไร?
LBR ถึงราคา ATL ที่ 0.00873927 USD
ปริมาณการเทรดของ LBR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LBR คือ -- USD
ปีนี้ LBR จะสูงขึ้นอีกไหม?
LBR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LBR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:06:12 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,937.22

$4,112.40

$0.03950

$3.4572

$199.84

$4,112.40

$114,937.22

$199.84

$2.6760

$0.20094

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009365

$1.554

$0.014581

$0.0000000406

$1.554

$0.00181

$0.0000000000000000071

