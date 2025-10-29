Lybra ราคา (LBR)
-1.10%
-9.66%
-19.99%
-19.99%
ราคาเรียลไทม์ Lybra (LBR) คือ $0.0104532 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLBR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01015675 และราคาสูงสุด $ 0.01167559 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LBR คือ $ 4.48 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00873927
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LBR มีการเปลี่ยนแปลง -1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.66% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lybra คือ $ 432.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LBR คือ 41.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 97387281.0709811 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.02M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.00111785265418881
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.0027698157
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.0056009646
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lybra เป็น USD เท่ากับ $ -0.01616609646249308
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00111785265418881
|-9.66%
|30 วัน
|$ -0.0027698157
|-26.49%
|60 วัน
|$ -0.0056009646
|-53.58%
|90 วัน
|$ -0.01616609646249308
|-60.73%
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
