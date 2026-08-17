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ราคาปัจจุบัน Lumint วันนี้ คือ 0.01157574 USD มูลค่าตลาด LUMINT เท่ากับ 7,408,350 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUMINT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lumint วันนี้ คือ 0.01157574 USD มูลค่าตลาด LUMINT เท่ากับ 7,408,350 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUMINT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lumint ราคา (LUMINT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LUMINT เป็น USD

$0.01163574
$0.01163574$0.01163574
-6.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lumint (LUMINT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:03:40 (UTC+8)

ราคา Lumint วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lumint (LUMINT) วันนี้ $ 0.01157574, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LUMINT เป็น USD คือ $ 0.01157574 ต่อ LUMINT.

Lumint มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,408,350 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 190.00M LUMINT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LUMINT เทรดระหว่าง $ 0.01108578 (ต่ำ) กับ $ 0.01352784 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.079033 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00844951

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LUMINT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -34.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 51.38K.

Lumint (LUMINT) ข้อมูลการตลาด

$ 7.41M
$ 7.41M$ 7.41M

$ 51.38K
$ 51.38K$ 51.38K

$ 34.73M
$ 34.73M$ 34.73M

190.00M
190.00M 190.00M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lumint คือ $ 7.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 51.38K อุปทานหมุนเวียนของ LUMINT คือ 190.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 3000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.73M

ประวัติราคา Lumint USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01108578
$ 0.01108578$ 0.01108578
ต่ำสุด 24h
$ 0.01352784
$ 0.01352784$ 0.01352784
สูงสุด 24h

$ 0.01108578
$ 0.01108578$ 0.01108578

$ 0.01352784
$ 0.01352784$ 0.01352784

$ 0.079033
$ 0.079033$ 0.079033

$ 0.00844951
$ 0.00844951$ 0.00844951

--

-5.93%

-34.86%

-34.86%

ประวัติราคา Lumint (LUMINT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lumint เป็น USD เท่ากับ $ -0.000730661799366872
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lumint เป็น USD เท่ากับ $ -0.0061523703
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lumint เป็น USD เท่ากับ $ -0.0064536475
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lumint เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000001337618382

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000730661799366872-5.93%
30 วัน$ -0.0061523703-53.14%
60 วัน$ -0.0064536475-55.75%
90 วัน$ -0.000000001337618382-0.00%

การคาดการณ์ราคา Lumint

การคาดการณ์ราคา Lumint (LUMINT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LUMINT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lumint (LUMINT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lumint อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lumint จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LUMINT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lumint

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เกี่ยวกับ Lumint

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Lumint คือเท่าไร?

Lumint (LUMINT) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.3738360492363055284000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -5.93% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Lumint ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน BNB Chain Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย LUMINT แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Lumint ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Lumint อยู่ในอันดับที่ #2131 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿239251079.87565236100000 ซึ่งทำให้ Lumint อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ LUMINT?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 190000000.0 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Lumint เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.3580128957546429948000 จนถึง ฿0.4368787015172130144000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Lumint เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น BNB Chain Ecosystem อื่นๆ LUMINT ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lumint

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:03:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lumint (LUMINT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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