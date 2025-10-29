Liquid Staked SOL ราคา (LSSOL)
+0.07%
-1.00%
+2.96%
+2.96%
ราคาเรียลไทม์ Liquid Staked SOL (LSSOL) คือ $203.92 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLSSOL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 200.84 และราคาสูงสุด $ 206.82 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LSSOL คือ $ 384.79 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 176.2
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LSSOL มีการเปลี่ยนแปลง +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.96% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Liquid Staked SOL คือ $ 2.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LSSOL คือ 11.53K โดยมีอุปทานรวมที่ 11530.146239174 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.35M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -2.0791015991942
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -3.3123133440
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.2692151840
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -2.0791015991942
|-1.00%
|30 วัน
|$ -3.3123133440
|-1.62%
|60 วัน
|$ -0.2692151840
|-0.13%
|90 วัน
|$ 0
|--
LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
