ราคาปัจจุบัน Liquid Staked SOL วันนี้ คือ 203.92 USD ติดตามการอัปเดตราคา LSSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LSSOL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Liquid Staked SOL โลโก้

Liquid Staked SOL ราคา (LSSOL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LSSOL เป็น USD

$204.06
$204.06
-1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Liquid Staked SOL (LSSOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:21:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 200.84
$ 200.84
ต่ำสุด 24h
$ 206.82
$ 206.82
สูงสุด 24h

$ 200.84
$ 200.84

$ 206.82
$ 206.82

$ 384.79
$ 384.79

$ 176.2
$ 176.2

+0.07%

-1.00%

+2.96%

+2.96%

ราคาเรียลไทม์ Liquid Staked SOL (LSSOL) คือ $203.92 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLSSOL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 200.84 และราคาสูงสุด $ 206.82 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LSSOL คือ $ 384.79 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 176.2

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LSSOL มีการเปลี่ยนแปลง +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.96% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Liquid Staked SOL (LSSOL) ข้อมูลการตลาด

$ 2.35M
$ 2.35M

--
--

$ 2.35M
$ 2.35M

11.53K
11.53K

11,530.146239174
11,530.146239174

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Liquid Staked SOL คือ $ 2.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LSSOL คือ 11.53K โดยมีอุปทานรวมที่ 11530.146239174 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.35M

ประวัติราคา Liquid Staked SOL (LSSOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -2.0791015991942
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -3.3123133440
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.2692151840
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liquid Staked SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -2.0791015991942-1.00%
30 วัน$ -3.3123133440-1.62%
60 วัน$ -0.2692151840-0.13%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Liquid Staked SOL (LSSOL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Liquid Staked SOL (USD)

Liquid Staked SOL (LSSOL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Liquid Staked SOL (LSSOL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Liquid Staked SOL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Liquid Staked SOL ตอนนี้!

LSSOL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Liquid Staked SOL (LSSOL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Liquid Staked SOL (LSSOL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LSSOLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Liquid Staked SOL (LSSOL)

วันนี้ Liquid Staked SOL (LSSOL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LSSOL เป็นUSD คือ 203.92 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LSSOL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LSSOL เป็น USD คือ $ 203.92 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Liquid Staked SOL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LSSOL คือ $ 2.35M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LSSOL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LSSOL คือ 11.53K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LSSOL คือเท่าใด?
LSSOL ถึงราคา ATH ที่ 384.79 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LSSOL คือเท่าไร?
LSSOL ถึงราคา ATL ที่ 176.2 USD
ปริมาณการเทรดของ LSSOL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LSSOL คือ -- USD
ปีนี้ LSSOL จะสูงขึ้นอีกไหม?
LSSOL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LSSOL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Liquid Staked SOL (LSSOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

