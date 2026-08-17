limUSD ราคา (LIMUSD)
ราคาปัจจุบัน limUSD (LIMUSD) วันนี้ $ 1.012, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LIMUSD เป็น USD คือ $ 1.012 ต่อ LIMUSD.
limUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,635,935 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.61M LIMUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LIMUSD เทรดระหว่าง $ 1.01 (ต่ำ) กับ $ 1.018 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.039 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.969208
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LIMUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 152.14.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ limUSD คือ $ 2.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 152.14 อุปทานหมุนเวียนของ LIMUSD คือ 2.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 2605779.2310918774 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.64M
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+0.10%
-0.75%
-0.75%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา limUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.00105536
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา limUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0018874812
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา limUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0054970828
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา limUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.000427281911262
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00105536
|+0.10%
|30 วัน
|$ -0.0018874812
|-0.18%
|60 วัน
|$ +0.0054970828
|+0.54%
|90 วัน
|$ +0.000427281911262
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ limUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ limUSD ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?
limUSD มีราคาอยู่ที่ ฿32.68199652705680000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.10%
มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?
มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง
ตลาด LIMUSD มีสภาพคล่องมากเพียงใด?
คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก
ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?
การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿32.6174076011140000 และ ฿32.87576330488520000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน
อันดับปัจจุบันของ limUSD ในตลาดคืออะไร?
ขณะนี้ limUSD อยู่ในอันดับที่ #1989 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿85126105.25251725900000
อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?
อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2605779.2310918774 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน
ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ limUSD?
สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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