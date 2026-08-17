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ราคาปัจจุบัน Kyo วันนี้ คือ 0.01606707 USD มูลค่าตลาด KYO เท่ากับ 2,628,116 USD ติดตามการอัปเดตราคา KYO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kyo วันนี้ คือ 0.01606707 USD มูลค่าตลาด KYO เท่ากับ 2,628,116 USD ติดตามการอัปเดตราคา KYO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kyo ราคา (KYO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KYO เป็น USD

$0.01605688
$0.01605688$0.01605688
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kyo (KYO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:37:58 (UTC+8)

ราคา Kyo วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kyo (KYO) วันนี้ $ 0.01606707, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KYO เป็น USD คือ $ 0.01606707 ต่อ KYO.

Kyo มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,628,116 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 163.57M KYO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KYO เทรดระหว่าง $ 0.01599729 (ต่ำ) กับ $ 0.01645605 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.207212 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01317086

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KYO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.50M.

Kyo (KYO) ข้อมูลการตลาด

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

163.57M
163.57M 163.57M

163,570,430.68932965
163,570,430.68932965 163,570,430.68932965

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kyo คือ $ 2.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.50M อุปทานหมุนเวียนของ KYO คือ 163.57M โดยมีอุปทานรวมที่ 163570430.68932965 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.21M

ประวัติราคา Kyo USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01599729
$ 0.01599729$ 0.01599729
ต่ำสุด 24h
$ 0.01645605
$ 0.01645605$ 0.01645605
สูงสุด 24h

$ 0.01599729
$ 0.01599729$ 0.01599729

$ 0.01645605
$ 0.01645605$ 0.01645605

$ 0.207212
$ 0.207212$ 0.207212

$ 0.01317086
$ 0.01317086$ 0.01317086

--

+0.13%

+1.43%

+1.43%

ประวัติราคา Kyo (KYO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kyo เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kyo เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005213860
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kyo เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002797196
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kyo เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000003859710932

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.13%
30 วัน$ +0.0005213860+3.25%
60 วัน$ +0.0002797196+1.74%
90 วัน$ -0.000000003859710932-0.00%

การคาดการณ์ราคา Kyo

การคาดการณ์ราคา Kyo (KYO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KYO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kyo (KYO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kyo อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kyo จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KYO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kyo

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เกี่ยวกับ Kyo

ราคาตลาดปัจจุบันของ Kyo คือเท่าไร?

Kyo มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.5188773971738917980000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

KYO มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ KYO การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Kyo มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ KYO คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 163570430.68932965 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Kyo คือเท่าไร?

Kyo มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

KYO มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Cross-chain Communication,Soneium Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Cross-chain Communication,Soneium Ecosystem โมเมนตัมของ KYO จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kyo

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:37:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kyo (KYO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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