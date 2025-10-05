Koro Go ราคา (KORO)
+4.72%
+27.76%
+45.17%
+45.17%
ราคาเรียลไทม์ Koro Go (KORO) คือ $0.00038228 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKORO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00029086 และราคาสูงสุด $ 0.0003836 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KORO คือ $ 0.00323435 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00005335
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KORO มีการเปลี่ยนแปลง +4.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +27.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +45.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Koro Go คือ $ 38.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KORO คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 38.25K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Koro Go เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Koro Go เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002280148
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Koro Go เป็น USD เท่ากับ $ +0.0013657094
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Koro Go เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025744641757616162
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+27.76%
|30 วัน
|$ +0.0002280148
|+59.65%
|60 วัน
|$ +0.0013657094
|+357.25%
|90 วัน
|$ +0.00025744641757616162
|+206.23%
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
