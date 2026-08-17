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ราคาปัจจุบัน Juice Dollar วันนี้ คือ 0.999006 USD มูลค่าตลาด JUSD เท่ากับ 375,589 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Juice Dollar วันนี้ คือ 0.999006 USD มูลค่าตลาด JUSD เท่ากับ 375,589 USD ติดตามการอัปเดตราคา JUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Juice Dollar ราคา (JUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JUSD เป็น USD

$0.999006
$0.999006$0.999006
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Juice Dollar (JUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:20:03 (UTC+8)

ราคา Juice Dollar วันนี้

ราคาปัจจุบัน Juice Dollar (JUSD) วันนี้ $ 0.999006, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JUSD เป็น USD คือ $ 0.999006 ต่อ JUSD.

Juice Dollar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 375,589 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 375.96K JUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JUSD เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.002 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.99734

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.17K.

Juice Dollar (JUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 375.59K
$ 375.59K$ 375.59K

$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K

$ 375.59K
$ 375.59K$ 375.59K

375.96K
375.96K 375.96K

375,962.59
375,962.59 375,962.59

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Juice Dollar คือ $ 375.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.17K อุปทานหมุนเวียนของ JUSD คือ 375.96K โดยมีอุปทานรวมที่ 375962.59 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 375.59K

ประวัติราคา Juice Dollar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

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$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 0.99734
$ 0.99734$ 0.99734

--

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Juice Dollar (JUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Juice Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Juice Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Juice Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Juice Dollar เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Juice Dollar

การคาดการณ์ราคา Juice Dollar (JUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Juice Dollar (JUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Juice Dollar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Juice Dollar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Juice Dollar

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เกี่ยวกับ Juice Dollar

ราคาปัจจุบันของ Juice Dollar คือเท่าไร?

Juice Dollar มีราคาอยู่ที่ ฿32.26236227520642840000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ JUSD เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Juice Dollar อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Stablecoins,USD Stablecoin,Crypto-backed Stablecoin,Citrea Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ JUSD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

JUSD เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿32.35905189734280000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿32.2085596998960760000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 375962.59 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Juice Dollar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:20:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Juice Dollar (JUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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